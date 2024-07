Le Vietnam, une destination idéale pour les expatriés, selon InterNations

>> Le Vietnam figure parmi les meilleures destinations pour les expatriés étrangers

Le Vietnam arrive également à la 40e place pour la qualité de vie, à la 29e place pour les éléments essentiels des expatriés tels que la vie numérique, le logement et la langue, et au 14e rang pour le travail à l'étranger, en tenant compte de considérations telles que les perspectives de carrière, le salaire et la sécurité de l'emploi.

Plus de 12.000 expatriés dans 174 pays et territoires à travers le monde ont participé à l'enquête plus large Expat Insider 2024 qui a fourni des informations sur les meilleurs et les pires endroits où vivre, la qualité de vie, le travail à l'étranger et les finances personnelles.

Pour l'indice des finances personnelles, InterNations a demandé aux personnes interrogées de classer leurs niveaux de satisfaction personnelle dans trois domaines : le coût de la vie en général, la satisfaction à l'égard de la situation financière et la question de savoir si le revenu disponible du ménage était suffisant pour mener une vie confortable.

Ces données ont été utilisées pour élaborer le rapport qui reste inchangé par rapport à l'année dernière, à l'exception d'un nouveau venu sur la liste - le Brésil (neuvième) - remplaçant la Malaisie, qui est passée du cinquième en 2023 au onzième cette année. D'autres destinations sont considérées comme les meilleures pour leurs finances personnelles, notamment le Cambodge, l'Indonésie, le Panama, les Philippines, l'Inde, le Mexique, la Thaïlande, le Brésil et la Chine.

Parmi les expatriés vivant au Vietnam, 86% ont évalué favorablement le coût de la vie, soit plus du double de la moyenne mondiale de 40%, et 65% des personnes interrogées dans le pays se sont déclarées satisfaites de leur situation financière, contre 54% au niveau mondial, selon le rapport. En outre, 68% des personnes interrogées ont déclaré que le revenu disponible de leur ménage est plus que suffisant pour mener une vie confortable, contre 41% à l'échelle mondiale, selon l'enquête. Non seulement le coût de la vie est faible, mais les expatriés ont tendance à être mieux payés au Vietnam. Près du double de la moyenne mondiale déclarant un revenu annuel brut de 150.000 USD ou plus. En outre, la satisfaction générale au travail est également très élevée parmi les expatriés dans le pays.

Le Vietnam est passé du 24e rang l'année dernière à la 3e place en 2024 pour ce facteur, qui fait partie de la sous-catégorie "Culture de travail et satisfaction", a déclaré Kathrin Chudoba, directrice du marketing d'InterNations. En général, "l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée l’emporte sur l’avancement professionnel" au Vietnam, selon le rapport. Notamment, moins de la moitié (46%) de la population expatriée du pays travaille à temps plein, contre une moyenne mondiale de 57%.

Environ un expatrié sur cinq (21%) travaille à temps partiel et environ 18% des expatriés sont à la retraite. En plus de mesurer la satisfaction des expatriés à l'égard de leurs finances personnelles, l'étude InterNations Expat Insider a également rassemblé des données sur les meilleures destinations globales pour les expatriés dans le monde. Cette liste plus large explore ce que ressentent les expatriés dans d'autres aspects de la vie à l'étranger, sur la base de cinq indices : le bonheur général, la qualité de vie, la facilité de s'installer, de travailler à l'étranger et leur indice "essentiels pour les expatriés", qui est basé sur l'administration, le logement, le numérique, la vie et le langage. Sur 53 destinations dans le monde, quatre pays asiatiques figurent dans le top 10 cette année : l'Indonésie (3e au classement général), la Thaïlande (6e au classement général), le Vietnam (8e au classement général) et les Philippines (9e au classement général).

VNA/CVN