Rencontre avec des scientifiques et intellectuels vietnamiens en Allemagne

Le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat, a rencontré mercredi 26 juin à Berlin des scientifiques et intellectuels d'origine vietnamienne en Allemagne pour écouter leurs propositions politiques et répondre à leurs questions concernant la promotion de la coopération scientifique et technologique entre les deux pays.

Le ministre a déclaré qu'un contingent de plus de 500.000 intellectuels vietnamiens à l'étranger, dont beaucoup occupent des postes importants dans des instituts de recherche, des universités et des entreprises réputées à travers le monde, constituait une ressource humaine scientifique précieuse pour l'innovation au Vietnam, y compris les contributions des scientifiques vietnamiens en Allemagne.

Les scientifiques participants ont soulevé leurs questions concernant le couloir juridique, les mécanismes de soutien financier et les politiques visant à attirer les intellectuels vietnamiens d'outre-mer.

Certains ont proposé d'autoriser le partage de données nationales dans le domaine de la coopération internationale en matière de recherche, car cela contribue à renforcer le modèle mondial et la réputation internationale du Vietnam.

Huynh Thành Dat a affirmé que le ministère des Sciences et des Technologies prêtait toujours attention et construisait des couloirs juridiques favorables pour permettre aux scientifiques vietnamiens au pays et à l'étranger de participer aux activités de recherche et d'innovation.

Il continuera à se coordonner étroitement avec les ministères et secteurs concernés pour élaborer et mettre en œuvre des mécanismes et des politiques, promouvoir des activités visant à attirer et encourager les intellectuels, experts et scientifiques vietnamiens à l'étranger en général et en Allemagne en particulier à contribuer à la cause de la science, de la technologie et de l'innovation et au développement durable du pays, a-t-il ajouté.

