C'est une information annoncée par la vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, Lê Thi Thu Hang, lors d'une conférence de presse dans l'après-midi du 2 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Activités significatives

Selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, sous le thème “Les Vietnamiens d'outre-mer se donnent la main pour réaliser les aspirations de développement du pays”, deux événements seront organisés en 2024 par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre de cette 4e Conférence des Vietnamiens d'outre-mer : la conférence HNVK4 et le Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger (Viêt kiêu). Ce sera une année charnière dans la mise en œuvre réussie des tâches de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

La HNVK 4 et le Forum ont été organisés pour continuer à promouvoir la mise en œuvre des décisions du XIIIe Congrès national du Parti communiste, la Résolution Nº36, la Directive Nº45 et la Conclusion Nº12 du Politburo sur le travail des Vietnamiens à l'étranger. Ils ont pour objectif d’évaluer les résultats de 20 ans de mise en œuvre de la résolution Nº36 comme bilan de la Résolution ainsi que d'élaborer les lignes directrices du Parti pour les Vietnamiens d'outre-mer à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti. Il s’agit aussi d’améliorer l'information et de diffuser les directives, les politiques et les lois du Parti et de l'État pour les Vietnamiens d'outre-mer. Un forum sera également créé, permettant aux agences nationales de comprendre la situation, les aspirations, les difficultés et les problèmes des Vietnamiens d'outre-mer, favorisant ainsi leur prise en charge et leur soutien.

Toujours selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, la HNVK 4 et ce Forum sont également une bonne occasion pour les Vietnamiens d'outre-mer, en particulier les intellectuels et hommes d'affaires vietnamiens à l’étranger, de contribuer aux idées et aux plans pour la construction et le développement du pays dans la conjoncture actuelle. Ils ont pour but de renforcer les liens entre les hommes d'affaires vietnamiens et les experts intellectuels vietnamiens de l'étranger et du pays, en particulier les localités, les entreprises, les instituts et les installations de recherche pour le transfert de technologie, pour la promotion des investissements des Viêt kiêu et pour la connexion des réseaux d'innovation et de création.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a ajouté que la présence du Premier ministre est prévue à la cérémonie d'ouverture de la HNVK 4 et du forum. L'événement comprendra quatre sessions thématiques : “Vietnamiens d'outre-mer et développement de la haute technologie du Vietnam”, “Les entreprises et entrepreneurs vietnamiens à l’étranger accompagnent le pays natal”, “La grande unité nationale, le travail syndical et associatif et le rôle de la jeune génération vietnamienne d'outre-mer” et enfin, “Vietnamiens d'outre-mer - ambassadeurs de la culture et de la langue vietnamiennes”. D’autres activités sont prévues jusqu’à la cérémonie de clôture. Pour exemples, un groupe représentatif de Viêt Kiêu viendra saluer les dirigeants du Parti et de l'État et des programmes de rencontres et d’échanges entre les localités et les entreprises du pays auront lieu.

Camp d'été au Vietnam 2024

Lors de la conférence de presse, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a également dévoilé que l’université d’été au Vietnam 2024 réunira 120 jeunes Vietnamiens d'outre-mer âgés de 16 à 24 ans et aura lieu du 14 au 29 juillet dans 12 villes et provinces vietnamiennes. Placée sous le thème “Le pays est plein de joie”, elle célèbre le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, les 70 ans de la Journée de libération de Hanoi, et les anniversaires à venir des 80 ans de la fondation de la République socialiste du Vietnam (1945-2025) et des 50 ans de la libération du Sud et de la réunification du pays (1975-2025).

Les participants prendront part à diverses activités telles que des visites de sites historiques et de lieux pittoresques, des découvertes de la culture traditionnelle, des échanges culturels et sportifs et des activités caritatives. Ils rendront également hommage à leurs ancêtres et héros nationaux.

La Conférence des Vietnamiens d'outre-mer a déjà été organisée trois fois en 2009, 2012 et 2016 avec la participation de Viêt Kiêu de nombreux pays et territoires et de nombreux dirigeants et représentants des Vietnamiens du pays. La conférence est un espace d'échanges approfondis entre les Vietnamiens d'outre-mer et les Vietnamiens du pays sur les questions stratégiques liées à la construction et au développement du pays et sur les activités de la communauté vietnamienne à l'étranger.

L’Université d’été du Vietnam est quant à elle organisée annuellement depuis 2003, présidée par le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer en collaboration avec les agences connexes, et vise à créer des conditions favorables au retour des jeunes générations de Vietnamiens d'outre-mer et à leur donner l’opportunité de découvrir les traditions, la culture et l'histoire du peuple vietnamien ainsi que de renforcer l’échange et la solidarité entre eux et la communauté nationale.

