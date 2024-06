Aucune victime vietnamienne dans l'incendie d'une usine de batteries en République de Corée

Photo : Yonhap/CVN

Le 25 juin, un autre corps a été découvert suite à cet incendie. C'est le dernier disparu qui était sans nouvelles depuis le déclenchement de l'incendie, portant ainsi le nombre total de morts à 23, de blessés à 8 dont 2 dans un état grave. Parmi les personnes tuées, 17 seraient de nationalité chinoise, une de nationalité lao, et cinq Sud-Coréens.

Près de cent secouristes et de nombreux véhicules ont été déployés pour rechercher les victimes ces deux derniers jours. La majorité d'entre elles ont été retrouvées au premier étage, où l'incendie s’est déclaré pendant que les travailleurs vérifiaient et emballaient les batteries finies.

Des forces composées de policiers, de pompiers, de médecins légistes et de membres du personnel d’agences gouvernementales sud-coréennes ont été mobilisées pour déterminer la cause du sinistre.

Le 24 juin, le Premier ministre Han Duck-soo a demandé de fournir un soutien spécial aux familles des 18 victimes étrangères. Lors d'une réunion du cabinet, il a envoyé ses sincères condoléances aux familles des victimes et a demandé aux ministères concernés de clarifier la cause de l'incendie, de soigner activement les blessés, d'identifier rapidement les morts, d'organiser les funérailles et l'indemnisation.

Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Kang In-sun, a affirmé que le gouvernement sud-coréen s'engageait à fournir tout le soutien nécessaire aux familles des victimes étrangères.

VNA/CVN