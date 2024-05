Des dirigeants étrangers félicitent les nouveaux dirigeants du Vietnam

Les dirigeants de Cuba, de la Thaïlande, de la République populaire démocratique de Corée, du Venezuela, du Kazakhstan, du Qatar, du Nicaragua et le secrétaire général de l'ONU ont envoyé des lettres et des messages de félicitations à Tô Lâm pour son élection à la présidence du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a félicité Tô Lâm et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Il a exprimé son désir de continuer à approfondir les excellentes relations entre les deux pays dans tous les domaines.

De son côté, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a félicité Tô Lâm et a déclaré que le Vietnam et la Thaïlande étaient des amis proches et des partenaires importants l'un pour l'autre. Il a exprimé son aspiration à travailler avec le dirigeant vietnamien pour renforcer davantage les relations bilatérales.

Après avoir transmis ses félicitations à Tô Lâm, le président du Conseil d'État de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong Un, a affirmé que son élection démontre la confiance et les attentes du Parti et du peuple vietnamiens, et a plaidé pour que le chef de l'État vietnamien obtienne des résultats dans son nouvelle position, pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple.

Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a exprimé sa conviction que sous la direction du Parti, de l'État et du président Tô Lâm, le peuple vietnamien continuera à obtenir davantage de succès dans tous les domaines, notamment dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. .

Il a affirmé que l'ONU continuera d'être un partenaire fiable qui accompagnera le Vietnam dans le processus de développement du pays et a exprimé son désir de rencontrer bientôt Tô Lâm pour continuer à promouvoir une bonne coopération entre les deux parties.

Photo : VNA/CVN

Il a particulièrement apprécié les réalisations exceptionnelles du Vietnam en matière de développement socio-économique ainsi que ses contributions positives à la résolution des problèmes mondiaux dans les forums de l'ONU.

À son tour, le président du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, au nom du peuple vénézuélien, a adressé ses chaleureuses félicitations à Tô Lâm et a réaffirmé son engagement à continuer d'approfondir les relations fraternelles entre les deux pays.

Le nouveau président du Vietnam a également reçu les félicitations des dirigeants du Kazakhstan, du Qatar, du Nicaragua et de l'Italie.

De son côté, Trân Thanh Mân, récemment élu président de l'Assemblée nationale du Vietnam, a reçu les félicitations de ses homologues italien et grec.

VNA/CVN