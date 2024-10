La RPDC confirme le blocage complet des liaisons routières et ferroviaires avec la R. de Corée

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a déclaré jeudi 17 octobre que les routes et les voies ferrées reliant la République de Corée dans les parties est et ouest de la frontière sud de la RPDC ont été complètement bloquées, a rapporté l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"En vertu d'un ordre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, l'état-major général de l'Armée populaire de Corée a pris le 15 octobre une mesure pour couper physiquement les routes et les voies ferrées de la RPDC qui mènent à la République de Corée par les sections est et ouest de la frontière sud de la RPDC, dans le cadre de la séparation complète par étapes de son territoire, où sa souveraineté est exercée, du territoire de la République de Corée", a déclaré l'agence KCNA.

"Dans la journée du 15 octobre, les sections de 60 m de long des routes et des voies ferrées à Kamho-ri, dans le comté de Kosong, dans la province de Kangwon, et les sections de 60 m de long des routes et des voies ferrées à Tongnae-ri, dans le district de Panmun, dans la municipalité de Kaesong, ont été complètement bloquées au moyen d'explosions", a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense nationale de la RPDC, cité par l'agence KCNA.

Xinhua/VNA/CVN