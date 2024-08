Félicitations du dirigeant lao Thongloun Sisoulith au dirigeant vietnamien Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

L'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous l’intégralité de la lettre de félicitations :

"Cher camarade Tô Lâm,

Au nom du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos, en mon nom personnel, je vous félicite chaleureusement pour votre élection au poste de Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam lors de la réunion du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour le 13e mandat, le 3 août.

Votre élection à ce poste important démontre la confiance et l'appréciation du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens pour vos capacités, votre riche expérience et vos réalisations exceptionnelles en matière de direction ces derniers temps.

Je crois fermement que, sous la direction justifiée, ingénieuse et sage du Parti communiste du Vietnam dirigé par vous-même, le peuple vietnamien continuera à réaliser des progrès encore plus importants dans le processus de Renouveau, mettra en oeuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès du Parti communiste du Vietnam, atteindra l’objectif de faire du Vietnam un pays industrialisé moderne avec une population riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et moderne, et un pays développé à orientation socialiste.

J'affirme que je me tiendrai à vos côtés ainsi qu’aux côtés des autres dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam pour continuer à consolider et à développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Laos - Vietnam, Vietnam - Laos, pour les approfondir et les rendre plus efficaces dans tous les domaines, dans l’intérêt des deux peuples, contribuant au développement pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

En cette occasion importante et significative, je voudrais vous souhaiter bonne santé, bonheur et de nombreuses grandes réalisations dans votre honorable et noble carrière".

VNA/CVN