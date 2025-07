Sergueï Lavrov et Xi Jinping ont discuté de la préparation de la visite de Vladimir Poutine en Chine

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Lavrov a transmis au dirigeant chinois les salutations amicales et les meilleurs vœux du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Plusieurs questions relatives aux contacts politiques bilatéraux au plus haut niveau ont été abordées, y compris les préparatifs de la visite du chef de l’État russe en République populaire de Chine pour participer au sommet de l’OCS et aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur le Japon militariste, a précisé le ministère. Le président chinois s’est réjoui de la prochaine venue du dirigeant russe, avec lequel il entretient une longue et sincère amitié".

Selon le ministère, Xi Jinping a salué l’état actuel des relations bilatérales et confirmé sa volonté de "renforcer davantage le partenariat global et l’interaction stratégique" avec la Russie. "La partie russe a également abordé certaines questions internationales et régionales d’actualité", a résumé la diplomatie russe.

TASS/VNA/CVN