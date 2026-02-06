Le président Luong Cuong reçoit les nouveaux ambassadeurs d’Indonésie et des Philippines

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu le 6 février à Hanoï les ambassadeurs d’Indonésie et des Philippines, venus lui présenter leurs lettres de créance à l'occasion de leur prise de fonctions au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

En accueillant Adam Mulawarman Tugio, nouvel ambassadeur d'Indonésie, le chef de l'État s'est félicité du développement heureux des relations d'amitié traditionnelle entre les deux pays, marqué par l'élévation de leurs liens au rang de partenariat stratégique global en décembre 2025.

Rappelant les fondements historiques posés par les présidents Hô Chi Minh et Sukarno, il a réitéré que l'Indonésie occupe une place de premier rang dans la politique étrangère du Vietnam.

De son côté, l'ambassadeur indonésien a transmis les salutations du président Prabowo Subianto à Luong Cuong et a salué le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui a défini les orientations stratégiques visant à atteindre les deux objectifs centenaires.

Le diplomate a exprimé le souhait de promouvoir la coopération dans des secteurs prometteurs tels que la production de batteries pour véhicules électriques, les semi‑conducteurs, l'industrie halal et le tourisme.

Le président Luong Cuong a estimé que la coopération économique bilatérale, avec des échanges commerciaux évalués à environ 17 milliards de dollars en 2025, était très encourageante et pouvait pleinement être portée à 18 milliards de dollars dans les temps à venir, sur la base de la confiance politique ainsi que des besoins et du fort potentiel de complémentarité existant entre les deux pays. Il a également appelé à une coordination accrue, à un renforcement de la solidarité au sein de l'ASEAN et du rôle central du bloc, ainsi qu'à un soutien mutuel lors des forums internationaux.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur des Philippines, Francisco Noel R. Fernandez III, le président Luong Cuong a exprimé sa confiance dans le rôle de passerelle que jouera le diplomate pour porter le partenariat stratégique bilatéral vers de nouveaux sommets.

Soulignant que les deux pays sont des membres actifs de l'ASEAN partageant des intérêts stratégiques communs, le chef de l'État a salué la progression constante des échanges commerciaux et de la coopération en matière de défense et de sécurité. Il a rappelé que l'année 2026 sera particulièrement significative, marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques ainsi que la présidence philippine de l'ASEAN.

À cet égard, le président a réitéré son invitation au président Ferdinand Marcos Jr. à effectuer une visite officielle au Vietnam et à participer au Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2026.

Il a en outre suggéré aux deux parties de multiplier les échanges et les contacts de haut niveau et à différents échelons, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes bilatéraux, de promouvoir la connexion économique et de faciliter l'import‑export des produits phares de chaque pays afin d'atteindre rapidement un chiffre d'affaires bilatéral de 10 milliards de dollars.

Pour sa part, l'ambassadeur Francisco Noel R. Fernandez III s'est engagé à œuvrer pour la mise en œuvre effective des accords bilatéraux et a exprimé le souhait que le Vietnam contribue activement à l'agenda de la présidence philippine de l'ASEAN en 2026.

VNA/CVN