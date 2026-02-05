Le président Luong Cuong présente ses vœux du Têt à Phu Tho

Le président Luong Cuong, à la tête d’une délégation du Comité central, s’est rendu jeudi matin 5 février, dans la province de Phu Tho (Nord) pour présenter ses vœux du Nouvel An.

Photo : VNA/CVN

À l’approche du Têt traditionnel du Cheval 2026, le président de la République, Luong Cuong, à la tête d’une délégation du Comité central, s’est rendu jeudi matin, 5 février, dans la province de Phu Tho (Nord) pour présenter ses vœux du Nouvel An et encourager le Comité du Parti, les autorités locales, les ménages pauvres, les familles bénéficiaires de politiques sociales, les ouvriers en situation difficile ainsi que les cadres et soldats des forces armées de la province.

Selon le rapport présenté au président de la République, les autorités de Phu Tho, conformément aux orientations du Centre et du Comité permanent du Comité provincial du Parti, ont publié une directive sur l’organisation du Têt du Bính Ngọ 2026, selon le principe de sécurité, de sobriété et de convivialité, afin de créer un élan positif et une motivation nouvelle pour la mise en œuvre des objectifs et des tâches dès les premiers mois de l’année.

Les actions en faveur du bien-être de la population, de la sécurité sociale, de la stabilité du marché, ainsi que de la santé, de l’ordre public et de la sécurité routière ont été déployées de manière synchronisée et efficace.

S’exprimant lors de la rencontre, le président de la République s’est déclaré heureux de venir présenter ses vœux du Têt au Comité du Parti, aux autorités, à la population et aux forces armées de la province de Phu Tho.

Revenant sur les résultats obtenus en 2025, il a hautement apprécié les efforts et les acquis globaux de la province au cours de la première année de mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux. Le taux de croissance économique a atteint 10,52%, se classant au 4e rang national et en tête de la région montagneuse du Nord.

La taille de l’économie figure parmi les six localités disposant du plus fort potentiel économique du pays. Le bien-être social a été renforcé, les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population se sont améliorées, tandis que la défense, la sécurité et les relations extérieures ont été maintenues et élargies.

Le président de la République a particulièrement salué les efforts déployés par la province pour prendre soin des différentes couches de la population à l’occasion du Têt, notamment les personnes méritantes envers la nation, les ménages pauvres et les ouvriers en difficulté. Phu Tho a organisé des programmes de reconnaissance et d’aide sociale d’envergure, bien structurés et empreints de responsabilité, permettant de rendre visite et d’offrir des cadeaux à des dizaines de milliers de bénéficiaires de politiques sociales et de familles de martyrs.

À l’approche du Nouvel An lunaire, le président de la République a demandé aux comités du Parti et aux autorités à tous les niveaux de continuer à appliquer strictement les orientations et politiques du Parti et de l’État en matière de protection sociale, afin de garantir que chaque citoyen et chaque foyer puissent célébrer le printemps et le Têt dans la joie. Il a souligné la nécessité d’accorder une attention particulière aux bénéficiaires de politiques sociales, aux ménages pauvres, aux ouvriers et travailleurs en difficulté, ainsi qu’aux forces armées et aux unités assurant la permanence pendant le Têt.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à l’organisation du Têt, le président de la République a exhorté la province à se concentrer sur la réalisation des objectifs et des tâches de l’année 2026, première année de mise en œuvre des résolutions des congrès du Parti à tous les niveaux et du Plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030, ainsi qu’à bien préparer et organiser les élections de l’Assemblée nationale de la 16e législature et des Conseils populaires des niveaux pour le mandat 2026-2031.

À cette occasion, le président de la République a offert des cadeaux du Têt au Comité du Parti, aux autorités et aux forces armées de la province de Phu Tho, ainsi que 500 lots de cadeaux aux ménages pauvres et 500 lots aux ouvriers en situation difficile.

VNA/CVN