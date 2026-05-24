Les États-Unis étendent les restrictions d'entrée liées à Ebola aux titulaires de la carte verte

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis a annoncé vendredi 22 mai que les résidents permanents légaux communément désignés comme les titulaires d'une carte verte seraient désormais soumis à des restrictions d'entrée temporaires en rapport avec l'épidémie d'Ebola sévissant actuellement en Afrique de l'Est et en Afrique centrale.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces restrictions élargies font suite à une règle finale provisoire publiée par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, qui modifie les directives fédérales en matière de santé publique afin d'empêcher l'introduction de maladies transmissibles dangereuses aux États-Unis.

En vertu de cette nouvelle règle, les titulaires de carte verte qui se sont rendus en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours se verront temporairement interdire l'entrée aux États-Unis, selon le CDC.

Cette mesure élargit la portée des restrictions d'entrée liées à Ebola annoncées plus tôt cette semaine, indique l'agence. Lundi 18 mai, le CDC a dévoilé un ensemble de mesures de santé publique renforcées d'une durée de 30 jours, comprenant notamment un renforcement du contrôle et du suivi des voyageurs, ainsi que des restrictions d'entrée pour certains détenteurs de passeports non américains ayant récemment voyagé dans des zones touchées par Ebola.

La nouvelle règle n'interdit pas de manière permanente aux titulaires de la carte verte de revenir aux États-Unis, a souligné le CDC. Elle confère plutôt à l'agence le pouvoir discrétionnaire de restreindre temporairement l'entrée sur le territoire lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé publique et gérer les ressources d'intervention d'urgence.

Aucun cas d'Ebola lié à l'épidémie actuelle n'a été signalé aux États-Unis et le risque immédiat pour la population reste faible, a déclaré le CDC.

Xinhua/VNA/CVN