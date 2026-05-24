Chine

Xi Jinping donne des instructions concernant l'accident survenu dans une mine de charbon

Le président chinois Xi Jinping a donné des instructions importantes à la suite d'une explosion de gaz survenue vendredi 22 mai dans une mine de charbon de la province du Shanxi, dans le Nord de la Chine, appelant à tout mettre en œuvre pour secourir les personnes portées disparues et soigner les blessés.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a appelé à une gestion appropriée des conséquences de l'accident et a insisté sur la nécessité d'une enquête approfondie sur ses causes, afin que les responsables soient tenus de rendre des comptes conformément à la loi.

L'explosion de gaz s'est produite vendredi 22 mai à 19h29 sous terre dans la mine de charbon de Liushenyu, dans le district de Qinyuan, à Changzhi, faisant de nombreuses victimes.

M. Xi a demandé aux autorités de tout le pays de tirer les leçons de cet accident, de rester vigilantes en matière de sécurité au travail et d'intensifier leurs efforts pour identifier et éliminer les risques potentiels afin de prévenir les accidents majeurs.

Alors que la Chine est entrée dans sa saison des inondations, M. Xi a également appelé à un renforcement de la préparation aux situations d'urgence et à la mise en place de mesures solides de lutte contre les inondations et de secours en cas de catastrophe afin de préserver les vies humaines et les biens.

Le Premier ministre Li Qiang a également donné des instructions concernant les opérations de secours et l'enquête sur l'accident.

M. Li, qui est également membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, a appelé à renforcer la surveillance de la sécurité au travail dans tout le pays et a demandé à ce que l'identification et la correction des risques liés à la sécurité dans les secteurs clés soient menées à bien afin de limiter la survenue d'accidents majeurs.

Le vice-Premier ministre Zhang Guoqing, également membre du Bureau politique du Comité central du PCC, s'est rendu sur place à la tête d'une équipe afin de superviser les opérations de secours et la gestion des conséquences de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN