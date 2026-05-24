Coups de feu près de la Maison Blanche : le tireur est décédé

>> Des coups de feu tirés près de la Maison Blanche
|Vue extérieure de la Maison-Blanche, à Washington, D.C., le 20 avril.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Un passant a également été touché lors de l'échange de coups de feu, a précisé le Secret Service, sans donner d'informations sur l'état de santé de la victime. Le tireur a ouvert le feu sur des agents à un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche, et "les policiers du Secret Service ont riposté, touchant le suspect, qui a été transporté dans un hôpital de la région, où il est décédé par la suite", indique le communiqué.
AFP/VNA/CVN