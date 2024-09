Le Président Hô Chi Minh dans le cœur de la jeune génération vietnamienne et lao

>> Une exposition sur l’application du Testament du Président Hô Chi Minh

>> Un journal cubain fait l'éloge du Président Hô Chi Minh

>> Un site argentin publie des articles sur le Président Hô Chi Minh

À l'occasion des grandes fêtes au Vietnam et au Laos, l'école bilingue lao-vietnamienne Nguyên Du organise souvent des activités extra-scolaires. Selon Teng Xaileexiong, un enseignant de l'école, ces activités visent à sensibiliser les élèves à mieux comprendre les relations entre le Laos et le Vietnam ainsi qu'à préserver et cultiver ces liens.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thi Thanh Huong, directrice de l'école bilingue lao-vietnamienne Nguyên Du, à travers des cours et des activités extra-scolaires sur le président Hô Chi Minh, sa grande gratitude pour les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, les élèves de l'école peuvent prendre conscience de l'importance des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos pour les préserver, cultiver et développer.

Nguyên Thi Thuân, conseillère et membre permanente du comité de travail communautaire de l'ambassade du Vietnam au Laos, a déclaré que la jeune génération de Vietnamiens d'outre-mer au Laos est toujours informée par ses grands-parents et ses parents de sa patrie et de l’Oncle Hô avec sa grande gratitude et sa simple vertu, ce qui aide les jeunes Viêt kiêu à être toujours fiers de leurs racines.

Outre le président Hô Chi Minh, les Vietnamiens d'outre-mer au Laos respectent également le feu secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong. Lors de la construction d'une bibliothèque vietnamienne à la pagode Phat Tich dans la capitale Vientiane, l'ambassade du Vietnam au Laos a fourni de nombreux livres sur les dirigeants exceptionnels du pays, notamment des livres sur le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong pour aider les Vietnamiens d'outre-mer à mieux comprendre une personne loyale, un leader toujours dévoué au pays et au peuple, et un excellent élève du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN