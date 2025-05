Le président français et son épouse concluent leur visite d'État au Vietnam

Photo : DT/CVN

Au Vietnam, Emmanuel Macron et son épouse sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, fleurir le Monument aux héros et martyrs dans la rue Bac Son à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le président français Emmanuel Macron ont visité le site des reliques du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel et y ont planté d'arbres de l'amitié. Tô Lâm, Emmanuel Macron et deux épouses ont visité le Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam. Ici, ils ont vu une exposition de photos sur les étapes typiques des relations Vietnam - France, produite par l'Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a reçu le président français Emmanuel Macron.

Le président Luong Cuong a présidé une cérémonie d'accueil, un banquet d’État en l’honneur du président français et de son épouse. Les deux parties ont eu un entretien, rencontré la presse et assisté à la cérémonie de remise de 14 documents de coopération.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rencontré le président Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont visité l'espace d'exposition archéologique souterrain du bâtiment de l'Assemblée nationale.

Il s'agit de la première visite au Vietnam d'un président français depuis près de 10 ans et également du premier échange de dirigeants de haut niveau entre les deux pays depuis l'élévation des relations au niveau du partenariat stratégique global en octobre 2024.

Le président français a affirmé que la France souhaitait continuer à renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines traditionnels, notamment la santé, l'éducation, la culture et s'étendre à de nouveaux domaines de coopération tels que les infrastructures, les transports urbains, l'aérospatiale, les nouvelles énergies, les mémoires historiques, etc., à la mesure de l’actuel partenariat stratégique global.

Les dirigeants des deux pays se sont informés mutuellement de la situation économique et sociale. Ils ont évalué le développement des liens bilatéraux ces derniers temps et ont discuté et convenu des principales orientations de coopération future. Ils ont également échangé leurs points de vue sur de nombreuses questions internationales d’intérêt commun.

Lors de sa visite, le président Emmanuel Macron et le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà ont eu un petit-déjeuner de travail avec des représentants d'entreprises des deux pays dans le secteur de l'énergie.

Photo : BDT/CVN

Emmanuel Macron, son épouse et la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân ont visité et discuté avec les étudiants de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH). Le dirigeant français a tenu la cérémonie d'inauguration de l'usine de vaccins et de produits biologiques VNVC, la plus grande et la plus moderne usine de vaccins au Vietnam, dotée d’une technologie transférée par le groupe pharmaceutique français Sanofi.

Le président français et son épouse ont visité le Vieux quartier et le lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) à Hanoï. L'épouse du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, Ngô Phuong Ly, et l'épouse du président français, Brigitte Macron, ont visité le Musée des Beaux-Arts du Vietnam.

À cette occasion, les dirigeants des deux pays ont publié une déclaration conjointe, affirmant la détermination à continuer d'approfondir et de développer efficacement les relations bilatérales, répondant aux aspirations des peuples des deux pays.

VNA/CVN