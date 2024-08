Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm préside une conférence de presse

>> Discours d'investiture du secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm

>> Brève biographie du secrétaire général du Comité central du Parti Tô Lâm

>> Félicitations du dirigeant lao Thongloun Sisoulith au dirigeant vietnamien Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Parti, et Nguyên Duy Ngoc, membre du Comité central, chef du bureau du Comité central du Parti, ont co-présidé la conférence de presse.

Dans son discours, le secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, a affirmé : Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong - un dirigeant particulièrement remarquable, un membre fidèle du Parti communiste avec un grand prestige auprès de notre Parti, de notre État et de notre peuple, incarnant pleinement les qualités, les talents, du courage et de la sagesse de la génération des dirigeants vietnamiens au cours de la période de Renouveau, est une perte extrêmement énorme et irréparable de notre Parti, de notre nation et de notre peuple ; en ce moment, tout le Parti, tout le Peuple, toute l'Armée et les amis internationaux sont encore très attristés et n'ont pas encore perdu leur tristesse infinie pour notre leader exceptionnellement remarquable.

Cependant, en réponse aux exigences et aux tâches régulières et urgentes du Parti et de l'État visant à construire et développer le pays et à prendre soin de la vie du peuple, le Politburo et le Comité central du Parti ont décidé de remplir les postes de direction du Parti et de l'État, tout d’abord, le poste de secrétaire général du Comité central du Parti.

"Il s'agit aujourd'hui d'une exigence urgente du Parti et du pays pour assurer le leadership et mettre en œuvre avec succès les objectifs du XIIIe Congrès national du Parti ; préparer les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti ; créer une base solide pour atteindre les objectifs stratégiques marquant le 100e anniversaire de la fondation du Parti et le 100e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam ; en même temps, définir la vision de l'avenir, plaçant le Vietnam au niveau des puissances des cinq continents, contribuant ainsi à la paix et au développement dans le monde", a-t-il déclaré.

L'élection du secrétaire général à mi-mandat s'est effectuée conformément aux règlements du Parti, aux orientations du travail du personnel du Comité central du Parti pour le 13e mandat et aux règlements sur le travail du personnel du Parti ; ce problème n'est pas nouveau, dans l'histoire de notre Parti, nous avons également élu le secrétaire général à mi-mandat pour le camarade Truong Chinh et le camarade Lê Kha Phiêu, a-t-il indiqué.

Le processus de préparation et de présentation des candidatures pour le poste de secrétaire général a été effectué strictement et conformément aux principes, en respectant pleinement les normes, titres et procédures selon les règlements du Parti. L'objectif est d'assurer la stabilité, l'héritage et le développement des expériences et des réalisations réalisées par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, les dirigeants prédécesseurs et le Comité central du Parti des mandats précédents, avec la plus haute responsabilité pour la cause commune du Parti et du pays. Le Politburo et le Comité central du Parti ont discuté de manière démocratique et approfondie, ont examiné de nombreux aspects et ont fait preuve d'une très grande unité dans la présentation des candidatures et l'élection du secrétaire général du Comité central du Parti pour le XIIIe mandat, a-t-il dit.

Ayant bénéficié de la confiance pour être présenté comme candidat par le Politburo, ainsi que de la confiance du Comité central pour être élu au poste de secrétaire général, Tô Lâm s’est dit profondément conscient que c'est un grand honneur et en même temps une glorieuse responsabilité devant le Parti, l’État et le Peuple ; devant les traditions de nos ancêtres et l’histoire héroïque de la nation, composée de milliers d’années de civilisation ; devant les dirigeants prédécesseurs ; devant la demande de mettre en œuvre avec succès le Renouveau et d’édifier le socialisme dans notre pays.

En tant que secrétaire général, il a affirmé qu’il rejoindrait le Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat pour poursuivre et promouvoir fortement les glorieuses traditions et les expériences précieuses de notre Parti ; maximiser l'esprit "d'autonomie, de confiance en soi, de résilience et de fierté nationale" ; renforcer la solidarité et l'unité au sein du Parti et la grande union nationale ; relier la pensée et l'action, la volonté du Parti et le cœur du peuple ; s'efforcer de mettre en œuvre avec succès les préconisations et les lignes directrices du Parti, en premier lieu la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti ; consacrer toute la volonté, les efforts et le dévouement à œuvrer pour la cause glorieuse du Parti communiste du Vietnam, pour un Vietnam riche, puissant, démocratique, équitable et moderne, et une vie prospère et heureuse pour le peuple vietnamien.

Poursuivre, appliquer et développer de manière créative le marxisme-léninisme, la pensée de Hô Chi Minh, les objectifs de l'indépendance nationale, du socialisme et du Renouveau du Parti ; garantir au mieux les intérêts du pays et de la nation ; faire de son mieux pour servir la Patrie, servir le peuple, prendre le bonheur du peuple comme sa propre joie et son propre bonheur ; s'intéresser profondément à la vie de la population. Le développement socio-économique est au centre, l'édification du Parti est la clé, le développement culturel est le fondement spirituel, l’assurance de la défense et de la sécurité nationales est importante et constante ; combiner la force nationale avec la force de l'époque, maximiser les forces intrinsèques, tirer parti des forces extrinsèques, les forces intrinsèques et les ressources humaines étant les plus importantes, a-t-il déclaré.

Continuer à diriger tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée pour mettre en œuvre avec acharnement et efficacité les grandes orientations et percées stratégiques définies par le XIIIe Congrès du Parti, a-t-il promis.

Parmi les tâches clés : maintenir l’indépendance et l'autonomie ; renforcer le potentiel national de défense et de sécurité ; défendre de manière résolue et persistante l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité du territoire, des eaux, des îles et de l'espace aérien de la Patrie. Persister dans une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie et de multilatéralisation et de diversification, en renforçant constamment les contributions du Vietnam à la paix et au développement dans la région et dans le monde.

Promouvoir la force de la grande union nationale dans la cause de l'édification et de la défense de la Patrie. Maintenir fermement la position, le point de vue et la pratique selon lesquels "le peuple est la racine", "le peuple est le sujet et le centre du Renouveau" ; veiller à ce que tous profitent des fruits du Renouveau et du développement, vivent heureux dans un environnement sûr et sécurisé, et que personne ne soit laissé pour compte.

Se concentrer sur l'édification d’un Parti transparent, solide et puissant ; lutter avec détermination et persévérance contre la corruption et les pratiques malsaines, construire un contingent de cadres et de membres du Parti aptes, compétents, fiables, à la hauteur de leurs tâches pour servir de tout cœur la Patrie et le Peuple.

Continuer à promouvoir le développement socio-économique et renforcer le potentiel national ; promouvoir fortement l'investissement, la production et les affaires ; maximiser les ressources sociales pour le développement durable du pays, la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique.

Susciter l'esprit, la volonté, la détermination et maximiser les valeurs de la culture vietnamienne et du Peuple vietnamien socialiste dans l'édification d'un Vietnam riche, puissant, démocratique, équitable et moderne.

Accorder la priorité à la direction efficace pour assurer la qualité des documents ; des préparatifs des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux pour organiser avec succès le XIVe Congrès national du Parti.

"Nous nous engageons à poursuivre fidèlement la grande carrière du Président Hô Chi Minh, à continuer de réaliser ses nobles idéaux et l'héritage laissé par les dirigeants prédécesseurs, dont le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong ; à œuvrer avec tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée pour s'efforcer constamment de créer de nouveaux miracles de développement, en mettant en œuvre avec succès les enseignements du grand Président Hô Chi Minh et les aspirations de toute la nation : Tout notre Parti et tout notre peuple s'unissent pour œuvrer à la construction d'un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique, riche et puissant, apportant une contribution digne à la cause révolutionnaire mondiale", a-t-il déclaré.

"Nous croyons fermement qu’avec une politique justifiée et légitime, considérant toujours le service du Peuple comme l'objectif de travailler, œuvrant pour le bénéfice de la classe ouvrière, des travailleurs et de toute la nation, pour l'objectif de l'indépendance nationale et du socialisme, avec la confiance totale du peuple et le soutien des amis internationaux, notre Parti promouvra les bonnes traditions, deviendra de plus en plus mature, solide, puissant et durable avec la nation et se fondra dans le cœur du peuple", a-t-il ajouté.

Il a déclaré espérer continuer à bénéficier de l'aide précieuse des vétérans révolutionnaires, des camarades, des dirigeants et des anciens dirigeants du Parti et de l'État, du Front de la Patrie et des organisations, agences, départements, secteurs, localités, compatriotes, militaires à travers le pays, des ressortissants à l'étranger, des amis et partenaires internationaux..., pour l'aider à bien accomplir les tâches assignées.

VNA/CVN