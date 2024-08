Le Comité central du Parti élit son secrétaire général

Le matin du 3 août, à Hanoï, le XIII e Comité central (CC) du Parti s'est réuni pour présenter les candidatures et élire le secrétaire général du XIII e CC du Parti. Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique et Premier ministre, au nom du Bureau politique, a présidé la réunion. Avant la réunion, le CC du Parti a observé une minute de silence en mémoire de feu le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Avant la réunion, le Comité central du Parti a observé une minute de silence en mémoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong, décédé le 19 juillet à Hanoï.



Lors de la réunion, sur la base des règlements du Parti et des orientations de présentation de candidatures du Politburo, le Comité central a promu le sens des responsabilités, l’esprit de concentration intellectuelle, de discussion démocratique et de respect, et a élu, avec l’unanimité absolue de 100% des voix, Tô Lâm, membre du Politburo, président du Vietnam, au poste de secrétaire général du XIIIe Comité central du Parti.

Le secrétaire général Tô Lâm a prononcé un discours affirmant l'héritage et la promotion des réalisations révolutionnaires construites par le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong et les générations précédentes de dirigeants, ainsi que le maintien de la solidarité et de l'unité. Il a également affirmé sa volonté d’œuvrer, avec le Comité central du Parti, le Politburo, le Secrétariat, pour diriger l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée pour mettre en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, organiser avec succès le XIVe Congrès national, promouvoir le ferme développement du pays dans la nouvelle période.

