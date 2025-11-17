Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le Prince héritier du Koweït

Le Vietnam attache toujours de l’importance à sa coopération avec le Koweït et souhaite la renforcer de manière substantielle et efficace, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa rencontre, le 17 novembre, avec le Prince héritier Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah.

Photo : VNA/CVN

Se réjouissant de l’essor des relations économiques et commerciales entre les deux pays, avec un commerce bilatéral dépassant 7 milliards de dollars, Pham Minh Chinh a proposé de renforcer les liens dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie et du pétrole, de la défense, de la sécurité, de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, du travail et de l’éducation.

Le chef du gouvernement vietnamien a suggéré le soutien du Koweït pour les négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi que le lancement des négociations sur l’Accord de partenariat économique global Vietnam - Koweït. Il a également proposé d’entamer un accord-cadre à long terme sur les produits stratégiques pour garantir la sécurité alimentaire du Koweït et de développer des projets de soutien à l’écosystème halal au Vietnam.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les mécanismes de coopération existants, d’intensifier les échanges de délégations de différents niveaux, d’étudier l’ouverture d’une ligne aérienne directe et de signer un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, afin de faciliter les échanges économiques, touristiques et culturels.

Le Premier ministre a invité les fonds d’investissement et les entreprises koweïtiens à renforcer leur présence au Vietnam et à soutenir le bon fonctionnement du projet de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, symbole de la coopération stratégique entre les deux pays.

Photos : VNA/CVN

S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de continuer à coopérer étroitement au sein des forums multilatéraux et de soutenir l’élargissement des relations du Vietnam avec le Golfe et du Koweït avec l’ASEAN, pour la paix, la coopération et le développement durable.

Les deux dirigeants ont exprimé leur confiance dans le développement continu de l’amitié et de la coopération traditionnelles entre le Vietnam et le Koweït, au bénéfice de leurs peuples ainsi que de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales et mondiales.

VNA/CVN