Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec les EAU

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|Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont reçu le 28 octobre la délégation du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (EAU).
|Photo : VNA/CVN
Les deux parties ont discuté des possibilités de coopération dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz, de la logistique et de la finance.
Nguyên Van Duoc a exprimé le souhait de voir les EAU renforcer leurs investissements dans la ville, notamment dans le secteur énergétique, et encourager leurs institutions financières et banques à participer au Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC).
La ville souhaite également attirer de grands groupes énergétiques émiratis pour contribuer à la création d'un pôle énergétique dans le sud du Vietnam, destiné à desservir les marchés vietnamien et régional.
De son côté, Saeed bin Mubarak Al Hajeri a estimé que le Vietnam offrait d'importantes possibilités de coopération dans le stockage de l'énergie et s'est dit favorable à un renforcement des liens financiers et économiques entre les deux pays.
VNA/CVN