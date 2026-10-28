Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération avec les EAU

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a reçu le 28 octobre Saeed bin Mubarak Al Hajeri, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (EAU), à l'occasion de sa participation au Forum économique d'automne 2026.

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Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont discuté des possibilités de coopération dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz, de la logistique et de la finance.

Nguyên Van Duoc a exprimé le souhait de voir les EAU renforcer leurs investissements dans la ville, notamment dans le secteur énergétique, et encourager leurs institutions financières et banques à participer au Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC).

La ville souhaite également attirer de grands groupes énergétiques émiratis pour contribuer à la création d'un pôle énergétique dans le sud du Vietnam, destiné à desservir les marchés vietnamien et régional.

De son côté, Saeed bin Mubarak Al Hajeri a estimé que le Vietnam offrait d'importantes possibilités de coopération dans le stockage de l'énergie et s'est dit favorable à un renforcement des liens financiers et économiques entre les deux pays.

VNA/CVN