Le Vietnam et le Laos stimulent leur coopération agricole

Le Vietnam et le Laos entendent renforcer leur coopération agricole et promouvoir les investissements vietnamiens au Laos, en vue de valoriser le potentiel de leurs deux économies et de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d’ici à 2030.

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Photo : VNA/CVN

Une conférence consacrée à la promotion des investissements agricoles entre le Vietnam et le Laos s’est tenue récemment dans le but de concrétiser les orientations de coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, tout en renforçant la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

L’événement a été coorganisé par l’ambassade du Vietnam au Laos, le ministère lao de l’Agriculture et de l’Environnement, le Comité de coopération Laos - Vietnam, le Comité lao de promotion et de gestion des investissements, ainsi que l’Association des entreprises vietnamiennes au Laos (AVILA).

Organisée dans le prolongement de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au Laos, la conférence visait à concrétiser les engagements de coopération pris au plus haut niveau et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration. Elle a réuni plus de 250 délégués, dont des représentants de l’organe législatif, de divers ministères et organismes, des responsables de 11 provinces lao, ainsi que des entreprises de premier plan des deux pays.

Quelque 208 entreprises vietnamiennes investissent actuellement au Laos dans les secteurs des cultures végétales, de la sylviculture et de l’élevage, pour un montant total de capitaux enregistrés d’environ 1,4 milliard de dollars. Les deux pays s’emploient également à améliorer leurs infrastructures de transport et d’énergie, avec pour objectif de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d’ici à 2030, tout en poursuivant leurs efforts pour attirer davantage d’investissements.

Pham Hai Duong, directeur général adjoint du Groupe vietnamien du caoutchouc (Vietnam Rubber Group - VRG), a déclaré aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Vientiane que le renforcement des investissements au Laos s’était révélé être une stratégie judicieuse, générant des retombées concrètes pour les deux parties.

Selon lui, les projets du VRG au Laos ont généré des revenus et des bénéfices importants au cours des deux dernières décennies d’exploitation des plantations d’hévéas. Ces résultats démontrent, a-t-il estimé, que les terres laotiennes se prêtent bien aux cultures industrielles. Le centre et le sud du Laos disposent notamment d’un potentiel considérable pour la culture de l’hévéa et du café, ainsi que pour le développement d’une agriculture de haute technologie.

Le groupe ambitionne de consacrer entre 120.000 et 150.000 hectares aux cultures industrielles au Laos d’ici à 2030. Il appelle les autorités laotiennes, à tous les échelons, à accélérer les procédures administratives afin de faciliter la délivrance des licences d’investissement.

Somsaad Ounsida, président du Comité d’administration de la province de Khammuon, a souligné que les investisseurs vietnamiens présents dans la province se distinguaient par leur solidité financière, leur maîtrise des technologies et leurs compétences en gestion. La province a attiré plus de 20 projets vietnamiens, dont 11 dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture. Ces projets ont contribué à la restructuration de l’économie locale, à la création d’emplois et à l’amélioration des revenus de la population.

Somsaad Ounsida a affirmé que l’attraction et l’accompagnement des investisseurs vietnamiens figuraient parmi les priorités de la province, qui se tient prête à lever les obstacles auxquels ils pourraient être confrontés. Il a invité les entreprises vietnamiennes à poursuivre leurs recherches d’opportunités et à développer leurs activités dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, des ressources minérales et du tourisme.

Khamphoui Sibounheuang, vice-président du Comité d’administration de la province de Savannakhet, a indiqué que les investissements dans sa province demeuraient en deçà de son potentiel, malgré la disponibilité de plus de 651.000 hectares de terres agricoles et sa position géographique stratégique sur le corridor économique Est-Ouest, qui lui permet d’accéder directement aux ports maritimes vietnamiens.

Afin de préparer une nouvelle vague d’investissements, la province a adopté une stratégie quinquennale prévoyant la répartition des terres agricoles en trois zones prioritaires. Elle propose aux investisseurs 13 projets majeurs, axés principalement sur la production de matières premières, notamment le riz gluant Homsavan, et sur la transformation des produits agricoles.

Savannakhet a également réservé un espace au sein d’un parc industriel situé dans le district de Xaybuathong pour accueillir des unités de transformation, des abattoirs modernes, ainsi que des usines de fabrication d’aliments pour animaux et d’engrais portées par des investisseurs vietnamiens.

Située sur un corridor économique relié aux ports de Vung Ang et de Cua Lo, la province est disposée à collaborer directement avec les entreprises vietnamiennes afin de concrétiser les opportunités existantes en projets d’investissement, a ajouté Khamphoui Sibounheuang.

VNA/CVN