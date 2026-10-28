Le Premier ministre Lê Minh Hung fait le point sur les préparatifs de l'APEC 2027

Le Premier ministre Lê Minh Hung a fait le point sur les préparatifs de l'APEC 2027, dont de nombreuses tâches avancent conformément au calendrier prévu.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, le 28 octobre à Hanoï, une réunion consacrée à l'état d'avancement des préparatifs de l'Année de l'APEC 2027 au Vietnam.

Après avoir organisé l'Année de l'APEC en 2006 et en 2017, le Vietnam se prépare à accueillir cet événement pour la troisième fois en 2027. Il s'agit de l'une de ses principales échéances diplomatiques d'ici 2030, qui nécessite une préparation rigoureuse et coordonnée.

Lors de la réunion, le Premier ministre a salué les efforts des ministères, des collectivités locales et des sous-comités chargés de l'organisation, notamment en matière de contenu, de logistique, de protocole, de communication, de culture, de sécurité et de santé. De nombreuses tâches ont déjà été accomplies conformément au calendrier prévu.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné que la réussite de l'APEC 2027, en particulier de la Semaine des dirigeants économiques, permettrait au Vietnam de renforcer sa présence au sein du forum et de mobiliser des ressources internationales au service du développement économique et social.

Il a demandé aux organismes concernés de définir un calendrier précis pour les préparatifs et de veiller à la qualité et à l'efficacité de l'organisation, tout en maîtrisant les dépenses et en évitant le gaspillage.

Concernant la communication et les activités culturelles, le Premier ministre a appelé le sous-comité compétent à finaliser les préparatifs, notamment ceux liés à la participation de la délégation vietnamienne à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2026 en Chine, au cours de laquelle le Vietnam prendra officiellement le relais pour assurer la présidence de l'APEC en 2027.

VNA/CVN