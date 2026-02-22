Le Vietnam se prépare aux élections législatives et locales du 15 mars

Le dimanche 15 mars, les électeurs vietnamiens seront appelés aux urnes pour élire les députés de la XVIᵉ législature ainsi que les représentants des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

À moins de trois semaines de ce scrutin, le pays s’apprête à vivre un moment politique majeur, présenté comme une "grande fête du peuple tout entier", symbole de l’exercice de la souveraineté populaire dans la construction d’un État de droit socialiste.

À travers l’ensemble des provinces et grandes villes, les préparatifs avancent de manière coordonnée, dans le respect du calendrier et des exigences fixés par les autorités électorales.

À Hô Chi Minh-Ville, des dispositions particulières ont été mises en place afin de garantir le droit de vote des citoyens en mission prolongée en mer. La Commission électorale locale a ainsi prévu un vote anticipé pour plus de 4.000 électeurs répartis dans quatre zones relevant de trois communes — Phuoc Thang, Tam Thang et Long Son — situées dans l’ancienne province de Bà Ria - Vung Tàu.

Le scrutin à terre se tiendra le 26 février, de 07h00 à 19h00, tandis que, dans la zone de Tam Thang, il pourra être prolongé jusqu’au 14 mars afin de permettre aux experts et ouvriers travaillant sur des chantiers offshores d’y participer.

Dans la province de Nghê An, le Conseil électoral national a également autorisé l’organisation d’un vote anticipé le 13 mars dans certaines zones montagneuses, reculées et frontalières, où les conditions d’accès difficiles et la dispersion de la population compliquent la tenue du scrutin à la date officielle.

Une mesure destinée à assurer, selon les autorités, l’exercice effectif du droit de vote pour l’ensemble des citoyens concernés.

