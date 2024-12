Exposition sur les 80 ans de culture et d'art de l'Armée à Hanoï

La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont inauguré le 20 décembre au soir une exposition célébrant les 80 ans de culture et d'art de l'Armée populaire du Vietnam (APV) dans l'espace piétonnier autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

L'événement a vu la participation du général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, du lieutenant-général Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti, membre du Bureau permanent de la Commission militaire centrale et président du Département général de la politique de l'APV et d'autres.

Dans son discours d'ouverture, Trinh Van Quyêt a souligné qu'au cours des 80 dernières années de création et de développement de l'APV, sous la direction et la direction du Parti, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, en particulier du Département général de la politique, des générations de "soldats-artistes" ont formé une force culturelle et artistique puissante qui a encouragé le public à participer à la lutte pour la libération nationale et la réunification.

Une "adresse rouge"

Selon lui, l'armée n'est pas seulement le berceau de commandants talentueux, mais nourrit également l'âme et le talent des "soldats-artistes". Avec les réalisations obtenues, la culture et les arts de l'armée sont véritablement devenus un "courant principal" de la culture et des arts révolutionnaires du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il s'est dit convaincu que l'exposition sera une "adresse rouge" qui enflammera les âmes du peuple vietnamien, favorisera l'amour de la patrie ainsi que la fierté de la solidarité entre l'armée et le peuple et la tradition glorieuse de 80 ans de l'APV.

Elle vise également à préserver et à développer la culture et les arts vietnamiens avancés, à embrasser l'identité nationale et à enrichir les valeurs culturelles et artistiques de la révolution vietnamienne à l'époque de Hô Chi Minh.

Lors de la cérémonie d'ouverture, un grand programme artistique sur le thème "80 ans de l'épopée des soldats-artistes" a été organisé pour honorer les contributions des soldats-artistes de l'APV au front idéologique et culturel et souligner le rôle de la culture et des arts militaires dans la cause révolutionnaire de la nation, dans la construction et la sauvegarde de la nation et dans l'établissement d'une défense populaire.

L'exposition se déroule jusqu'au 22 décembre.

VNA/CVN