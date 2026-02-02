Laura Fernandez remporte la présidentielle au Costa Rica

Laura Fernandez, candidate du Parti du peuple souverain (au pouvoir), a célébré dimanche 1 er février sa victoire à l'élection présidentielle costaricienne après avoir obtenu 48,3% des voix.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mme Fernandez a célébré cette victoire avec ses partisans dans le centre-ville de San José, déclarant son engagement à poursuivre les changements transformateurs dont le pays a besoin et à diriger un gouvernement axé sur le dialogue.

Selon les données du Tribunal suprême électoral, avec 93,8% des bureaux de vote dépouillés, Mme Fernandez a battu Alvaro Ramos, du Parti de libération nationale, qui a obtenu 33,4% des voix, et Claudia Dobles, de la Coalition pour l'agenda citoyen, qui a recueilli 4,9% des voix.

Au Costa Rica, un candidat doit obtenir plus de 40% des voix pour remporter la présidence au premier tour. Mme Fernandez a déjà reçu les félicitations du président costaricien sortant Rodrigo Chaves et du président salvadorien Nayib Bukele.

Elle a déclaré que cette victoire électorale marquait le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Costa Rica, qu'elle a qualifié de "Troisième République". "Le Costa Rica a voté pour la continuité du changement, un changement qui vise uniquement à sauver et à perfectionner nos institutions démocratiques et à vous les rendre, à vous, le peuple souverain, afin de favoriser un plus grand bien-être et une plus grande prospérité pour notre nation", a affirmé Mme Fernandez.

Mme Fernandez a souligné que son gouvernement donnerait la priorité au dialogue national et a appelé l'opposition à s'engager de manière constructive. Ses rivaux ont reconnu leur défaite, mais se sont engagés à défendre la démocratie costaricaine par l'intermédiaire de leurs représentants à l'Assemblée législative.

Mme Fernandez, politologue âgée de 39 ans, poursuivra le projet politique du président Rodrigo Chaves, dont elle a été la ministre de la Planification nationale et la ministre de la Présidence.

