Le président de l'AN vietnamienne rencontre le premier secrétaire du PCC et président cubain

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré ce mardi 2 septembre à Hanoï avec le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam et de sa participation aux célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale.

>> La solidarité avec Cuba vient du cœur et habite chaque Vietnamien, dit Luong Cuong

>> Le Premier ministre rencontre le premier secrétaire du PCC et président cubain

>> Les relations Vietnam - Cuba à la une des médias cubains

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a qualifié cette visite de nouveau jalon dans les relations bilatérales, illustrant l'amitié particulière entre les Partis, les États et les peuples des deux pays. À cette occasion, il a adressé ses salutations au leader de la Révolution Raul Castro, au président de l'Assemblée nationale Esteban Lazo, ainsi qu'à d'autres dirigeants cubains.

Le plus haut législateur Trân Thanh Mân a affirmé qu'au cours des 65 dernières années, les relations spéciales Vietnam - Cuba n'ont cessé de se développer, devenant un modèle de confiance politique et de solidarité fraternelle dans les relations internationales.

Il a réitéré que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens accordaient une grande importance à ces relations et sont résolus à les approfondir sur tous les canaux et dans tous les domaines. Il a également souligné que le Vietnam restera toujours solidaire, aux côtés du peuple cubain frère, pour soutenir sa juste cause révolutionnaire.

Pour sa part, le dirigeant cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez s'est déclaré heureux de conduire une délégation de haut niveau du Parti et de l'État cubains pour visiter à nouveau le Vietnam. Il a adressé ses chaleureuses félicitations au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Il a partagé ses souvenirs émouvants de ses précédentes visites au Vietnam, exprimant sa profonde admiration pour les récents succès économiques, sociaux et diplomatiques du Vietnam. Il a été particulièrement impressionné par l'atmosphère solennelle et la large participation de la population lors des célébrations.

Le dirigeant cubain a salué les progrès récents dans les relations bilatérales, notamment les résultats significatifs de la visite du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm à Cuba en septembre 2024, ainsi que les échanges réguliers de haut niveau, qui ont permis d'approfondir la coopération bilatérale.

Il a indiqué que certains projets conjoints ont commencé à produire des résultats positifs, et a affirmé son engagement à créer des mécanismes et des conditions spécifiques pour faciliter les activités des entreprises vietnamiennes à Cuba, dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie et la biotechnologie, avec l'objectif d'élargir progressivement la coopération à d'autres secteurs potentiels.

Photo : VNA/CVN

Le président cubain a exprimé sa gratitude sincère pour le soutien concret apporté par le Vietnam dans divers domaines, en particulier dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour la campagne de collecte de fonds en faveur du peuple cubain à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, soulignant que la large participation populaire témoigne de manière vivante de la solidarité fidèle, transparente et historique entre les deux nations.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a affirmé que l'organe législatif vietnamien continuerait de coopérer étroitement avec celui de Cuba pour renforcer les échanges de haut niveau, préparer la deuxième réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, promouvoir la coopération entre les localités et les groupes parlementaires d'amitié, intensifier le partage d'expériences législatives et coordonner efficacement dans le cadre de l'Union interparlementaire (UIP) ainsi que dans les forums parlementaires multilatéraux.

Il a également souligné l'importance de la sensibilisation publique et de l'éducation des jeunes générations afin de préserver et de transmettre l'héritage précieux des relations spéciales établies par le Président Hô Chi Minh et le commandant Fidel Castro.

Il a transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba Esteban Lazo au président de l'AN Trân Thanh Mân à effectuer une visite officielle à Cuba. Ce dernier a exprimé ses remerciements et s'est engagé à organiser la visite à un moment opportun.

VNA/CVN