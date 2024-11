L’Assemblée nationale travaille aujourd’hui sur la lute contre la criminalité

Dans le cadre de sa 8 e session, l'Assemblée nationale écoute dans la matinée du 26 novembre des rapports concernant le travail du président de la Cour populaire suprême et du procureur général du Parquet populaire suprême et en discuteront.

Les députés travailleront le même jour sur la prévention et la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, l'exécution des jugements et le travail anti-corruption en 2024.

Toujours mardi, l’Assemblée nationale votera pour approbation la Loi sur la notarisation (modifiée), la Loi sur l'aménagement urbain et rural et la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (modifiée).

