Le Premier ministre rend visite à la Police et au Commandement militaire de Dak Lak

Photo : VNA/CVN

Présentant ses meilleurs vœux à la Police provinciale à l’occasion du 79e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire (19 août), il l’a félicitée pour son accomplissement des tâches assignées et ses nombreuses réalisations importantes, contribuant au maintien de la stabilité politique, de l'ordre et de la sécurité sociaux ainsi qu'au développement socio-économique local.

Le Premier ministre lui a demandé de continuer à suivre de près la situation locale et de bien comprendre sa localité, à améliorer son professionnalisme pour être prête à répondre à toutes les situations, à renforcer ses liens étroits avec la population, à vaincre tous les complots et activités de sabotage des forces hostiles et réactionnaires..., afin d’assurer fermement la sécurité et l'ordre.

Le chef du gouvernement lui a également demandé de garantir une bonne mise en œuvre des régimes et politiques de traitement des cadres et policiers, et de s’intéresser aux soins des familles ayant rendu des services méritoires à la révolution. Il l’a en outre encouragée à participer activement à la mise en œuvre de mouvements tels que l’élimination des maisons temporaires et des maisons vétustes...

Photo : VNA/CVN

Au Commandement militaire de la province de Dak Lak, Pham Minh Chinh a adressé ses meilleurs vœux aux cadres et militaires locaux à l’occasion du 79e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août), de la Fête nationale (2 septembre) et à l’approche du 80e de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre).

Le Premier ministre a apprécié les résultats obtenus ces derniers temps par le Commandement militaire provincial de Dak Lak, dont les contributions à la défense des frontières, à la diplomatie de défense, à la construction de zones frontalières de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

Le Premier ministre a demandé au Commandement militaire provincial de Dak Lak de continuer à saisir et à appliquer strictement le principe sur la direction absolue, directe et intégrale du Parti dans tous les aspects de l'Armée populaire, tout en entretenant des relations étroites avec le peuple. Il lui a en outre ordonné de veiller de près la situation, de continuer à se coordonner efficacement et étroitement avec les autres forces, de participer au développement socio-économique et à la réduction de la pauvreté, et d’être toujours prêt à accomplir toute tâche assignée par le Parti et l'État...

VNA/CVN