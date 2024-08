Le Comité permanent de l’Assemblée nationale tiendra sa 36e session le 19 août

Photo : QH/CVN

Au programme figureront le projet de loi amendée sur l’électricité, un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur les normes et les règlements techniques, un autre modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur les officiers de l’Armée populaire du Vietnam et le projet de loi sur la défense aérienne populaire.

Les législateurs examineront et prendront des décisions sur l’ajout d’un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur l’assurance maladie ainsi que du projet de loi sur la prévention des maladies au programme d’élaboration des lois et des ordonnances.

Ils examineront le rapport de la délégation de surveillance et voteront sur la résolution du Comité permanent de l’ANV sur la surveillance thématique de la mise en œuvre des politiques et de la législation sur la réforme de l’organisation et du système de gestion et l’amélioration des performances des unités publiques non commerciales au cours de la période 2018-2023.

Séance de questions-réponses

Un rapport sur le règlement des opinions et des voeux du peuple par l’ANV en juillet sera également discuté, a indiqué le Bureau de l’ANV.

Le comité permanent devra discuter de l’organisation d’un forum de l’ANV sur les activités de surveillance, d’un projet de plan de surveillance et d’un projet de rapport du Comité permanent de l’ANV sur la mise en œuvre des politiques et de la législation sur le développement et l’utilisation des ressources humaines, en particulier celles de haute qualité, pour répondre aux exigences du développement socio-économique.

En particulier, une séance de questions-réponses se tiendra pendant un jour et demi et sera diffusée en direct sur les chaînes de télévision et de radio.

En outre, les législateurs examineront et approuveront la proposition du Premier ministre sur la nomination des ambassadeurs vietnamiens. Ils devraient également délibérer et prendre des décisions sur l’augmentation des prévisions budgétaires de l’État pour le ministère de la Santé pour cette année, l’aménagement des unités administratives de niveau district et communal de la ville de Cân Tho et des provinces de Ninh Thuân et Phu Yên pour la période 2023-2025.

Les débats porteront également sur un projet de résolution stipulant certains contenus liés aux résolutions du Comité permanent de l’ANV sur la classification des zones urbaines, les normes et la classification des unités administratives et la planification des unités administratives aux niveaux de district et de commune au cours de la période 2023-2030 pour servir à la planification des zones urbaines en tant qu’unités administratives au cours de la période 2023-2025, selon le Bureau de l’ANV.

VNA/CVN