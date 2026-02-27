Le Premier ministre reçoit le ministre des Affaires étrangères du Portugal

Le 27 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le ministre d’État et ministre des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel.

Photo : BCP/CVN

Le Premier ministre a salué la visite de Paulo Rangel au Vietnam, soulignant son importance pour concrétiser les engagements des dirigeants de haut niveau des deux pays et ouvrir de nouvelles orientations pour rendre la coopération bilatérale plus substantielle et efficace dans les temps à venir.

Pham Minh Chinh a estimé que la décision du Portugal d’ouvrir une ambassade au Vietnam constituait un jalon historique, témoignant de la détermination à renforcer les relations bilatérales et à créer des conditions favorables à une coopération globale.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au renforcement et à l’approfondissement de ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec le Portugal, membre actif de l’Union européenne.

Il a proposé de renforcer la confiance politique, d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au niveau élevé, et d’élever les relations bilatérales vers plus de substance et d’efficacité, en adéquation avec le nouveau contexte.

Soulignant le caractère complémentaire des deux économies, le Premier ministre a appelé à exploiter pleinement les atouts respectifs afin de faire de la coopération économique, commerciale et d’investissement un pilier majeur des relations bilatérales, tout en étudiant l’établissement de mécanismes de coopération à long terme et stables.

Photo : BCP/CVN

Concernant les domaines prioritaires, il a proposé de promouvoir la coopération dans les énergies renouvelables sur la base du principe de "partage des risques et harmonisation des intérêts", en garantissant efficacité et durabilité, appelant les entreprises portugaises à participer à des projets d’éolien offshore, de solaire et d’infrastructures énergétiques au Vietnam.

Il a également souligné le vaste potentiel de coopération dans le développement de l’économie maritime, appelant à renforcer la collaboration dans les domaines du transport maritime, des ports, de la construction navale et de la logistique, conformément aux stratégies maritimes de chaque pays.

Le Premier ministre a par ailleurs proposé de tirer parti des accords de libre-échange entre le Vietnam et l’UE, de soutenir la ratification rapide de l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) par les États membres de l’UE qui ne le ratifient pas encore, et d’intensifier les échanges dans la transformation numérique, l’innovation, la santé, le sport et l’éducation-formation, notamment l’enseignement du portugais. Il a également suggéré de faciliter les déplacements entre les deux pays, y compris par l’exemption de visas pour leurs ressortissants.

Pour sa part, le ministre Paulo Rangel a affirmé que le Portugal considérait le Vietnam comme l’un de ses partenaires importants en Asie du Sud-Est, souhaitant approfondir davantage la coopération multiforme entre les deux pays.Le ministre a exprimé son accord avec les grandes orientations proposées, indiquant que le Portugal était prêt à promouvoir les échanges de délégations de haut niveau, à renforcer les liens entre entreprises et à mettre en place rapidement des mécanismes de coopération, en vue d’atteindre l’objectif d’un milliard de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux.

Il a également souligné le potentiel de coopération dans les énergies renouvelables et l’économie maritime, affirmant que les entreprises portugaises souhaitaient participer à des projets au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de poursuivre une coordination étroite au sein des forums multilatéraux, de soutenir le multilatéralisme et de respecter le droit international. Concernant la Mer Orientale, elles ont réaffirmé la nécessité de respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de maintenir la paix, la stabilité et de renforcer la confiance entre les pays.

