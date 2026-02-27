Félicitations aux dirigeants de l’Union africaine

À l’occasion de l’élection d’Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, au poste de président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine pour l’année 2026, le 27 février 2026, le président du Vietnam, Luong Cuong, lui a adressé un message de félicitations.

>> L'UA appelle à la "retenue maximale" sur fond de tensions croissantes au Tigré en Éthiopie

Photo : panafricanvisions.com/CVN

À l’occasion de l’élection d’Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, au poste de président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine pour l’année 2026, le 27 février 2026, le président du Vietnam, Luong Cuong, lui a adressé un message de félicitations.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a envoyé un message de félicitations à Édouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement du Burundi, à l’occasion de sa prise de fonctions en tant que président du Conseil exécutif de l’Union africaine pour l’année 2026.

VNA/CVN