Le président évalue le travail du Bureau du président et fixe les priorités à venir

Dans l’après-midi du 27 février, au Palais présidentiel, le président de la République, Luong Cuong, a présidé une réunion de travail périodique avec le Bureau du président de la République. Cette séance avait pour objectif d’évaluer les performances récentes et de définir les orientations stratégiques pour la période à venir.

Le président évalue le travail du Bureau du président et fixe les priorités à venir

Le rapport présenté par un responsable du Bureau du président a mis en lumière l’intense activité menée en février 2026, un mois marqué par les célébrations du Nouvel An lunaire. Malgré cette charge de travail exceptionnelle, les missions ont été menées de manière rigoureuse sous la direction étroite des dirigeants de l’État. Le Bureau a fait preuve d’un grand professionnalisme dans l’organisation des activités intérieures et extérieures, assurant un travail de conseil, de coordination et de synthèse efficace, sécurisé et harmonieux.

Concrètement, le Bureau a assisté les dirigeants dans l'accomplissement de leurs prérogatives constitutionnelles et des missions confiées par le Bureau politique et le Secrétariat du Parti. Les activités ont inclus la participation aux réunions, les visites dans les localités ainsi que le lancement de la Fête de la plantation d'arbres à Lao Cai. Une attention particulière a été portée aux préparatifs des élections des députés à la XVIe législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Parallèlement, le Bureau a traité avec diligence les dossiers relatifs aux traités internationaux, à la nationalité, aux distinctions honorifiques, ainsi qu’aux questions de justice, de défense et de sécurité nationale.

Dans ses conclusions, le chef de l’Etat a félicité l'esprit de responsabilité et l'initiative du collectif des cadres et employés du Bureau. Il a salué leur capacité à gérer une masse d'informations considérable tout en garantissant un fonctionnement irréprochable de l'appareil d'État pendant les festivités.

Cependant, le dirigeant a averti que les défis futurs restent importants, compte tenu de l'instabilité géopolitique mondiale et des impératifs liés au premier trimestre de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Le président de la République a exigé une amélioration continue de la qualité du conseil stratégique, en veillant à un alignement strict avec les programmes de travail des instances centrales du Parti.

Il a insisté sur la nécessité de préparer minutieusement les dossiers destinés aux conférences internationales et de garantir que le processus électoral se déroule dans le strict respect de la loi, s’agissant d’un événement politique majeur pour le pays. Il a également appelé à une coordination étroite des activités diplomatiques de haut niveau et à un traitement objectif, transparent et rigoureux des dossiers d’amnistie.

Enfin, le président a invité le Bureau à suivre de près l'évolution de la situation pour ajuster au besoin l'agenda annuel des dirigeants de l'État. Il a rappelé l'importance de renforcer la discipline administrative et la synergie entre les différentes unités. Il a affirmé que le Bureau du président continuerait de jouer un rôle central et fiable au service des plus hautes autorités de l’État dans la nouvelle conjoncture politique.

