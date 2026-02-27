La zone spéciale de Truong Sa prête pour les préparatifs du vote anticipé

Selon le rapport des dirigeants de la zone spéciale de Truong Sa (province de Khanh Hoa, Centre), les préparatifs du vote anticipé pour l’élection des députés de la XV e législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 sont actuellement déployés dans 21 bureaux de vote.

Le 24 février, au sein de la 4e Région navale, dans le quartier de Bac Cam Ranh, le Comité provincial du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Khánh Hoà (Centre) ont organisé une conférence afin de déployer les missions et d’assigner les responsabilités aux forces chargées d’assurer l’organisation des élections dans la zone spéciale de Truong Sa. Sa commission électorale a été constituée de 11 membres ; six comités électoraux et 21 bureaux de vote ont également été mis en place, regroupant au total 189 membres.

Coordination étroite

Les unités électorales ont achevé l’affichage public des listes électorales ainsi que des listes des candidats à l’AN et aux conseils populaires, conformément à la réglementation. Les actions de communication, la préparation des infrastructures matérielles ainsi que les plans de sécurité et de sûreté sont menés avec rigueur et sérieux, permettant aux cadres, aux soldats et à la population sur les îles de bien comprendre la signification et l’importance de ce scrutin, tout en renforçant leur sens des responsabilités dans l’exercice de leurs droits et devoirs civiques.

Les sous-commissions chargées de la communication, des infrastructures, du règlement des plaintes et dénonciations, de la sécurité et de l’ordre public ainsi que de la santé ont été consolidées. Le processus de concertation a été mis en œuvre conformément aux procédures légales, avec l’organisation de trois cycles de consultations garantissant démocratie, rigueur et respect de la loi.

Le calendrier du vote anticipé a été élaboré de manière détaillée pour chaque étape, avec une coordination étroite entre les autorités provinciales de Khánh Hoà et le Commandement de la 4e Région navale.

Lors de la conférence, le vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti de Khánh Hoà, Hô Xuân Truong, a souligné que l’élection des députés de la XVIe législature de l’AN et des membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 constitue un événement politique majeur du pays. Elle se déroule dans le contexte où l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée met en œuvre la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Garantie de la démocratie et de la sécurité

L’organisation du vote anticipé dans la zone spéciale de Truong Sa témoigne de l’attention particulière accordée par le Parti et l’État aux cadres, aux soldats et à la population vivant et travaillant en première ligne maritime, garantissant à chaque citoyen l’exercice plein et entier de ses droits et devoirs. Le succès de ce scrutin revêt une importance significative pour la consolidation de l’appareil d’État pour le nouveau mandat et pour le renforcement de la confiance du peuple envers le Parti et l’État.

M. Truong a demandé aux forces chargées de la mission de continuer à appliquer rigoureusement les directives des autorités centrales et provinciales ; de coordonner de manière proactive et étroite leurs actions, en définissant clairement les responsabilités de chacun afin d’assurer le respect des délais et la qualité de chaque étape. Les parties concernées doivent notamment garantir une sécurité absolue des personnes, des moyens de transport et des documents électoraux lors de leur acheminement vers les îles ; maintenir la sécurité politique et l’ordre social ; et préparer des plans de contingence complets afin d’éviter toute situation imprévue.

Grâce à des préparatifs minutieux et à la coordination harmonieuse de l’ensemble du système politique, M. Truong s’est dit convaincu que le vote anticipé dans les 21 bureaux de vote de la zone spéciale de Truong Sa se déroulera dans un esprit démocratique, conforme à la loi, sûr et économe, constituant véritablement une fête civique pour les cadres, les soldats et la population, et contribuant au succès général des élections dans toute la province.

Le même jour, le président du Comité populaire de la zone spéciale de Truong Sa, Pham Thanh Liêm, a remis les urnes, les cartes d’électeurs, les bulletins de vote et les documents connexes aux forces navales chargées de se rendre sur les différents îlots pour organiser le scrutin. Lors de la cérémonie de départ, les dirigeants de la 4e Région navale ont affirmé qu’ils surmonteraient de manière proactive les difficultés liées aux conditions météorologiques et à la navigation, coordonneraient étroitement leurs actions avec les autres forces et s’engageraient à accomplir avec succès la mission confiée, contribuant ainsi au succès global des élections dans la province et à l’échelle nationale.

Nguyên Thành/CVN