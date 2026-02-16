Message de félicitations au président du Portugal

À l’occasion de l’élection de António José Seguro à la présidence de la République portugaise, le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, lui a adressé, le 16 février 2026, un message de félicitations.

>> Message de félicitations au président du Parlement portugais

>> Le président vietnamien rencontre les dirigeants de la Bulgarie et du Portugal

>> Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail au Portugal

À l’occasion de l’élection de António José Seguro à la présidence de la République portugaise, le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, lui a adressé, le 16 février 2026, un message de félicitations.

VNA/CVN



