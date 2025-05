Le SG Tô Lâm reçoit la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra

Dans l’après-midi du 16 mai, le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu Paetongtarn Shinawatra, Première ministre de Thaïlande et cheffe du parti Pheu Thai, actuellement en visite officielle au Vietnam et coprésidence de la 4ᵉ réunion conjointe du Cabinet Vietnam - Thaïlande.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à l’amitié et à la coopération multiforme avec la Thaïlande, et souhaitait les promouvoir davantage. Il a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global constituait un événement historique, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, en réponse aux exigences de développement des deux pays dans la nouvelle conjoncture.

La Première ministre Paetongtarn Shinawatra s’est dite heureuse d’effectuer sa première visite au Vietnam en tant que cheffe du gouvernement thaïlandais. Elle a réaffirmé son attachement aux liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. Elle a informé le secrétaire général Tô Lâm des résultats de la 4ᵉ réunion conjointe du Cabinet Vietnam - Thaïlande, et a indiqué qu’elle chargerait les organes compétents de Thaïlande de travailler étroitement avec la partie vietnamienne afin de mettre en œuvre les grandes orientations de coopération convenues par les deux parties.

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé de continuer à renforcer la confiance politique en favorisant la coopération à travers tous les canaux : partis, États et échanges entre les peuples, avec des échanges de délégations et des contacts réguliers à tous les niveaux. Il a appelé à maintenir efficacement le mécanisme de réunion conjointe du Cabinet et les mécanismes bilatéraux existants, tout en étudiant la possibilité de les porter à un niveau supérieur ou d’en créer de nouveaux.

Coopérer au sein des mécanismes multilatéraux régionaux

Il a souligné la nécessité de renforcer la connectivité entre les deux économies, en tant que pilier clé de la coopération bilatérale. Il a également insisté sur le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, la promotion des négociations et la signature d’accords de coopération, ainsi qu’en s’engageant à ne permettre à aucun individu ni organisation d’utiliser le territoire de l’un contre l’autre, au nom de la stabilité et du développement de chaque pays, et pour la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux pays continuent à coopérer étroitement au sein des mécanismes multilatéraux régionaux, notamment dans les cadres de coopération du Mékong, en particulier dans le cadre de la sous-région du Grand Mékong (GMS) et de "Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy" (ACMECS), afin de construire une ASEAN solidaire, unie et jouant un rôle central dans la région.

La Première ministre Paetongtarn Shinawatra a exprimé son plein accord avec les orientations proposées par le secrétaire général Tô Lâm pour les relations bilatérales à venir. Elle a affirmé que la Thaïlande coopérerait activement avec le Vietnam pour concrétiser le cadre du Partenariat stratégique global, notamment dans les domaines économiques, la lutte contre la criminalité et la coordination des positions sur les questions régionales et internationales.

À cette occasion, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra a invité le secrétaire général Tô Lâm à effectuer une visite en Thaïlande. Le dirigeant vietnamien a remercié et a répondu qu’il organiserait cette visite à un moment opportun.

