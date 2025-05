La Première ministre thaïlandaise conclut sa visite officielle au Vietnam

>> Le président Luong Cuong reçoit la PM thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra

>> Le SG Tô Lâm reçoit la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra

>> Vietnam et Thaïlande : l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global

Photo: VNA/CVN

Durant son séjour, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra a été reçue par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la cérémonie d’accueil officielle et s’est entretenu avec la dirigeante thaïlandaise. Les deux Premiers ministres ont coprésidé la 4ᵉ réunion conjointe du Cabinet Vietnam – Thaïlande, et assisté à la cérémonie de signature et d’échange de huit documents de coopération dans les domaines de l’économie, de la sécurité et de l’éducation entre les deux pays. Les deux chefs de gouvernement ont conjointement présidé un forum d’affaires Vietnam – Thaïlande.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a eu une entrevue avec la cheffe du gouvernement thaïlandais.

Les dirigeants vietnamiens ont souligné la signification particulière de cette visite, car il s’agit de la première visite de Paetongtarn Shinawatra au Vietnam en tant que Première ministre, ainsi que de la première réunion conjointe du Cabinet entre les deux Premiers ministres depuis près de dix ans. Ils ont affirmé que la Thaïlande est un voisin proche, un partenaire important et un compagnon de route partageant des valeurs et des intérêts stratégiques communs.

La Première ministre Paetongtarn Shinawatra a affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires les plus importants de la Thaïlande dans la région, exprimant le souhait d’approfondir les relations bilatérales et les rendre plus substantielles.

Photo: VNA/CVN

Les deux parties ont officiellement annoncé l’élévation de leurs relations au rang de Partenariat stratégique global, marquant une nouvelle étape dans l’histoire des relations bilatérales, fondée sur une vision à long terme, une confiance stratégique et une aspiration commune à un avenir solidaire et durable.

Sur cette base, les deux parties ont convenu de définir les orientations de leur coopération autour de trois piliers principaux : Partenariat pour une paix durable, Partenariat pour un développement durable et Partenariat pour un avenir durable.

À cette occasion, les dirigeants des deux pays ont adopté une Déclaration conjointe sur l’élévation de leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global, reflétant leur aspiration commune à rendre la coopération de plus en plus profonde et intégrale entre le Vietnam et la Thaïlande.

VNA/CVN