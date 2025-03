Le Premier ministre préside la cérémonie d’accueil de son homologue kirghize

>> Le Vietnam attache de l'importance à son amitié avec le Kirghizistan

>> Le Premier ministre du Kirghizistan attendu au Vietnam

>> Renforcement de l’amitié et de la coopération traditionnelles entre le Vietnam et le Kirghizistan

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite d’un Premier ministre kirghize depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ce voyage marque une étape importante pour renforcer les liens d’amitié et approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines. À l'issue de la cérémonie, les deux Premiers ministres ont eu un entretien constructif.

Le Vietnam et le Kirghizistan ont établi leurs relations diplomatiques en 1992. Depuis, les deux pays entretiennent une bonne amitié traditionnelle. Ils procèdent à des échanges de délégations et à des contacts bilatéraux, menant une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

Stimuler les opportunités de coopération

Bien que la coopération économique et commerciale se développe, son niveau reste modeste. Ces dernières années, le volume des échanges bilatéraux a connu une augmentation significative, passant de 7,5 millions de dollars en 2023 à 13,5 millions de dollars en 2024. Au 31 octobre 2024, le Kirghizistan avait investi 5 millions de dollars dans un projet au Vietnam. Ce qui laisse entrevoir un potentiel de développement considérable pour les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Sur la base de leur bonne amitié et de leur coopération croissante, la visite officielle du Premier ministre kirghize, Adylbek Kasimalyev, marque une nouvelle étape dans le développement des relations entre les deux pays. Elle permettra d’approfondir encore l’amitié traditionnelle et la coopération mutuellement bénéfique dans des domaines où les deux pays ont des atouts.

Au cours de sa visite, en plus de son entretien avec son homologue Pham Minh Chinh, le Premier ministre kirghize Adylbek Kasimalyev rencontrera de hauts responsables du Parti et de l’État vietnamiens. Les deux parties aborderont les moyens de renforcer les relations bilatérales dans des domaines clés tels que la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce et l’investissement, tout en explorant de nouvelles avenues de coopération dans des secteurs comme les transports, l’agriculture, la culture, l’éducation, le tourisme, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples. L’objectif est de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, en fonction des évolutions actuelles et des opportunités mutuelles.

VNA/CVN