Le Premier ministre préside la 1re réunion sur le développement de l’économie d’État

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité national de pilotage chargé de la mise en œuvre de la Résolution N o 79 du Bureau politique sur le développement de l’économie d’État, a présidé, le 1 er février à Hanoï, la première réunion dudit Comité.

Ont assisté à la réunion les vice-Premiers ministres, vice-chefs du Comité de pilotage, Hô Duc Phoc et Nguyên Chi Dung, ainsi que des responsables de ministères et d’organismes concernés, des membres du Comité, des dirigeants de groupes et de sociétés générales d’État, des experts et des scientifiques.

Dans son allocution d’ouverture, le Premier ministre a indiqué qu’en 2025, le gouvernement avait soumis au Bureau politique neuf résolutions thématiques portant sur des questions majeures et stratégiques du pays, et venait de présenter un projet de résolution sur le développement de l’économie à capitaux étrangers. Ces documents constituent, aux côtés de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, une base importante pour la mise en œuvre de la vision de développement à l’horizon 2030 et 2045, ainsi que des objectifs centenaires du pays.

Il a souligné que les résolutions du Bureau politique et celle du XIVᵉ Congrès du Parti avaient clairement défini les orientations, objectifs, missions et solutions de développement, en adéquation avec la réalité, faisables et efficaces, tout en traduisant une vision stratégique à long terme et une pensée novatrice.

L’économie d’État en rôle moteur

Selon le Premier ministre, le 6 janvier 2026, le Bureau politique a promulgué la Résolution No79 sur le développement de l’économie d’État. Afin d’en assurer une mise en œuvre cohérente et efficace, le Premier ministre a décidé de créer le Comité national de pilotage chargé de l’application de cette Résolution.

Lors de cette première réunion, le chef du gouvernement a demandé au Comité de se concentrer sur les discussions et les contributions relatives à trois projets majeurs : le projet de résolution du Gouvernement adoptant le plan d’action pour la mise en œuvre de la Résolution No79 ; le projet de résolution de l’Assemblée nationale sur certains mécanismes et politiques spécifiques en faveur du développement de l’économie d’État ; ainsi que le projet de règlement de fonctionnement du Comité de pilotage. Ces documents doivent garantir un caractère concret, pragmatique et efficace, en évitant toute approche formelle.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de traduire, dans la mise en œuvre de la Résolution, une forte détermination, des efforts accrus et une action résolue, en veillant à une répartition claire des responsabilités, des tâches, des délais et des compétences, tout en prenant l’efficacité réelle comme principal critère d’évaluation. Il a également souligné l’importance de lever les goulets d’étranglement et les obstacles institutionnels afin de mobiliser efficacement les ressources de l’État et d’améliorer nettement l’efficacité du secteur de l’économie publique.

Vers les objectifs stratégiques

Selon le Comité de pilotage, la Résolution No79 a été adoptée dans un contexte où l’ensemble du pays intensifie les efforts de rénovation et de réforme dans de nombreux domaines, en vue d’atteindre l’objectif de devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire élevé, puis, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé.

La Résolution fixe des objectifs précis à l’horizon 2030, notamment celui de compter 50 entreprises publiques parmi les 500 plus grandes entreprises d’Asie du Sud-Est, dont une à trois figurant parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales. Elle prévoit également que 100% des entreprises publiques appliquent une gouvernance moderne fondée sur les plateformes numériques et les principes de gouvernance de l’OCDE.

Par ailleurs, la Résolution vise à construire plusieurs groupes économiques et entreprises publiques puissants, de grande envergure, dotés de technologies modernes et d’une forte capacité de compétitivité régionale et internationale, appelés à jouer un rôle pionnier et moteur, en particulier dans les secteurs clés et stratégiques de l’économie.

Dans le secteur bancaire, l’objectif est d’avoir au moins trois banques commerciales d’État figurant parmi les 100 plus grandes banques d’Asie en termes d’actifs totaux, ainsi que quatre banques commerciales publiques jouant un rôle de premier plan en matière de technologies, de gouvernance, de taille, de part de marché et de capacité de régulation du marché.

Afin de réaliser ces objectifs, la Résolution identifie plusieurs groupes de solutions majeures, notamment le renouvellement de la pensée en matière de leadership et de gouvernance, le perfectionnement d’un cadre juridique cohérent et transparent, la clarification des fonctions de propriétaire, de gestion et de production commerciale, la réforme des procédures administratives, la décentralisation et la déconcentration, le renforcement de l’autonomie et de la responsabilité, la création d’un environnement concurrentiel équitable et transparent, la mise en place de mécanismes de protection des cadres audacieux et responsables agissant pour l’intérêt général, ainsi que la réforme des activités d’inspection, de contrôle et d’audit.

