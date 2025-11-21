Vietnam - Afrique du Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la Bourse de Johannesburg

En marge du Sommet du G20 et de ses activités bilatérales en Afrique du Sud, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le 21 novembre la Bourse de Johannesburg (JSE), centre financier majeur et plus grande place boursière d’Afrique.

Fondée en 1887, la JSE se classe 19ᵉ - 20ᵉ mondiale par capitalisation, avec environ 1.250 milliards de dollars et 435 entreprises cotées (octobre 2025). Elle joue un rôle clé dans le financement des entreprises, la création d’emplois et l’attraction des investisseurs, notamment dans les secteurs minier et des ressources.

Lors d’une séance de travail avec la docteure Leila Fourie, directrice générale de la Bourse de Johannesburg, le Premier ministre a rappelé que le marché boursier vietnamien venait d’être reclassé au statut de marché émergent secondaire. Le Vietnam souhaite renforcer la coopération, apprendre des expériences de gestion et développer du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

Pham Minh Chinh a souligné l’engagement du Vietnam à maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation, assurer les grands équilibres et atteindre une croissance estimée à plus de 8% en 2025, avec des objectifs à deux chiffres pour les années à venir. Il a proposé une coopération dans le développement des produits boursiers, la numérisation, l’attraction des capitaux indirects et l’exploitation de plateformes d’échange (immobilier, or…).

Mme Leila Fourie a salué les réalisations économiques du Vietnam et affirmé la volonté de la JSE de promouvoir les domaines de coopération évoqués par le Premier ministre.

