Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le vice-président chinois Han Zheng

Photo : VGP/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam appréciaient la récente visite du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping au Vietnam, ajoutant que les résultats riches et substantiels de cette visite ont défini des orientations stratégiques pour le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.

Les deux parties ont convenu de continuer à concrétiser et à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau atteintes lors de la visite ; de promouvoir le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine dans la direction "6 de plus", maintenir les échanges réguliers de haut niveau ; promouvoir activement la coopération économique, commerciale et d'investissement ; élargir la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation afin que ces domaines deviennent des points forts et de nouveaux moteurs des relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé d'accorder la priorité absolue au développement de la coopération ferroviaire, exprimant la détermination de lancer la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong en 2025. Il a suggéré à la partie chinoise de prêter attention au soutien des crédits préférentiels, au transfert de technologie et à la formation des ressources humaines.

Le vice-président chinois Han Zheng a hautement apprécié le développement positif du partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine, affirmant que la Chine était prête à continuer à se coordonner étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre et concrétiser les perceptions communes atteintes par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

La Chine est également prête à renforcer les échanges stratégiques de haut niveau, consolider la confiance politique, à promouvoir une coopération substantielle pour réaliser des progrès concrets et apporter des intérêts aux peuples des deux pays.

VNA/CVN