Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des hommes d’affaires sud-coréens

Lors de sa rencontre avec le président d’Hyosung, Cho Hyun-joon, le Premier ministre a salué les projets du groupe d'accroître ses investissements au Vietnam.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien créerait des conditions favorables aux activités commerciales d’Hyosung au Vietnam.

Il a également affirmé son soutien à la signature d'un accord de coopération entre Hyosung et la province de Bà Ria-Vung Tàu pour faire de la localité vietnamienne un centre de production de biotechnologie et de matériaux avancés au Vietnam et dans la région.

En rencontrant le président de Lotte, Shin Dong-bin, le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam espérait que Lotte continuerait à accroître ses investissements dans des domaines tels que le développement de villes intelligentes, contribuant ainsi à promouvoir le tourisme. Il a assuré que le gouvernement vietnamien accompagnerait et soutiendrait Lotte pour développer des projets à grande échelle.

Lors de sa rencontre avec des représentants de Hyundai Motor, Pham Minh Chinh a encouragé le groupe à accroître ses investissements dans le domaine des transports verts, à aider les entreprises vietnamiennes à participer à la chaîne d'approvisionnement, à former les ressources humaines au Vietnam... Il lui a également proposé de prêter attention à la participation aux activités de bien-être social.

En rencontrant le vice-président de Doosan Enerbility, Jung Yeon-in, le Premier ministre a salué les nouvelles solutions et technologies du groupe en matière d'énergie verte et propre, ainsi que son soutien au Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, le développement des énergies vertes, la réduction des émissions de carbone, le transfert de technologies...

Le dirigeant vietnamien a également rencontré Kim Ki-moon, président de la Fédération sud-coréenne des petites et moyennes entreprises (KBIZ), Kim Sung-tae, Pdg de l’Industrial Bank of Korea (IBK).

Le président de la KBIZ a présenté des plans visant à renforcer la coopération entre les petites et moyennes entreprises des deux pays. Il a également informé le dirigeant vietnamien de l’intention d'organiser un forum de promotion de l’investissement au Vietnam à la fin de cette année avec la participation de centaines de petites et moyennes entreprises.

Saluant ces projets, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à la KBIZ de renforcer la promotion du climat et des politiques d'investissement du Vietnam auprès des entreprises sud-coréennes. Il a également invité l’IBK à continuer de soutenir les petites et moyennes entreprises vietnamiennes en matière d’accès au crédit

