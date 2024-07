Le Premier ministre au Forum de coopération en matière de travail Vietnam-R. de Corée

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'après plus de 30 ans de coopération, la présence de travailleurs vietnamiens en République de Corée était nécessaire et que ceux-ci étaient satisfaits de travailler en République de Corée.

Le Premier ministre a déclaré que le Vietnam et la République de Corée ont élevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral et que la coopération dans le domaine du travail doit donc être promue à la mesure de cette relation.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que la République de Corée continue de prendre la tête de la formation des ressources humaines internationales, notamment celle des travailleurs vietnamiens, afin de promouvoir des activités de coopération efficaces et durables pour les deux parties, tout en faisant appel à des experts et managers hautement qualifiés pour travailler au Vietnam; d’augmenter le quota d'accueil de travailleurs vietnamiens dans le cadre du Programme EPS dans les secteurs de la construction navale, de l'agriculture, de la pêche, des technologies de l'information, de la santé et des services ...

Le Premier ministre a également déclaré que la République de Corée devrait continuer à renforcer la coordination, l'échange et le partage d'informations avec les autorités vietnamiennes afin de créer un environnement favorable, sûr, convivial pour les travailleurs vietnamiens, garantir leurs droits et intérêts légitimes.

Il a conseillé aux travailleurs vietnamiens d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences ; de travailler sérieusement, professionnellement, de manière responsable et de respecter les lois du pays d’accueil…, tout en contribuant au développement des relations entre les deux pays.

Pham Minh Chinh a espéré que la coopération économique et de travail demeurerait un pilier important des relations bilatérales, une force motrice pour porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.

VNA/CVN