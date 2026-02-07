Un environnement pacifique et stable, clé du développement national

Lors de la Conférence nationale sur l’étude et la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti, tenue le 7 février, le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Police, a présenté le thème : "Nouvelles perceptions et pensées en matière de sécurité dans la Résolution du XIV e Congrès national du Parti".

Selon le général Luong Tam Quang, dans l’ensemble de la nouvelle pensée de développement, la perception et la réflexion du Parti en matière de sécurité comportent également de nombreux éléments nouveaux, à la fois innovants et concrets. Face à la multiplication des défis extérieurs et intérieurs qui menacent la construction et la défense de la Patrie socialiste, le XIVe Congrès national du Parti a, pour la première fois, officiellement instauré une perspective de "sécurité globale", plaçant la sécurité au cœur de tous les domaines du développement national.

Cette approche repose sur l’autonomie stratégique et considère le développement politique, économique, culturel, social, scientifique, technologique et humain comme un moteur fondamental pour maintenir la stabilité du pays dans la nouvelle période. La sécurité nationale dans la nouvelle période ne se limite pas à la sécurité des frontières et du territoire mais englobe la sécurité du régime et de l’exercice du pouvoir, la sécurité culturelle et idéologique, la sécurité économique et financière, la sécurité des données, la sécurité environnementale, énergétique, hydrique et alimentaire, la sécurité humaine, la cybersécurité, la sécurité nucléaire,etc.

En outre, le concept d'"autonomie stratégique en matière de sécurité" constitue une perception et une réflexion nouvelles qui transparaissent dans l’ensemble des documents du XIVe Congrès. Le général Luong Tam Quang a précisé que la formule "prendre le développement pour assurer la stabilité, et la stabilité pour promouvoir un développement rapide et durable" constitue désormais le fil conducteur de la pensée stratégique.

Pour la première fois, le maintien d'un environnement pacifique et stable est placé au premier rang des objectifs de développement. C'est la condition préalable et le moteur pour que le Vietnam atteigne ses objectifs ambitieux de devenir, d’ici 2030 un pays en développement doté une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de tranche supérieur et à l’horizon 2040, un pays développé à revenu élevé.

Le général Luong Tam Quang a déclaré que la réflexion et les mesures pour protéger la sécurité nationale à l'ère nouvelle reposent sur une "sécurité proactive", une "sécurité inclusive", une "sécurité constructive" et une "application rigoureuse".

Police populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne

La pensée du Parti sur l'édification d'une société ordonnée, disciplinée, sûre et saine, et sur la sécurité humaine, continue de s'étoffer et de définir des exigences plus précises et plus élevées, reflétant constamment l'objectif de placer le peuple au cœur de l'action. Toutes les directives et politiques du Parti, y compris celles relatives à la sécurité, visent à améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population.

La réflexion sur l'articulation de la défense et de la sécurité nationales avec l'économie, la culture, la société et les relations extérieures poursuit son développement. Le XIVe Congrès national du Parti a ainsi souligné la nécessité d'"associer étroitement et efficacement la défense et la sécurité nationales au développement économique, culturel, social et des relations extérieures afin de renforcer la puissance douce du Vietnam et de contribuer à l'essor et à la consolidation de la position et de la puissance du pays".

Selon le ministre Luong Tam Quang, le plan d'action du Comité central pour la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès du Parti définit neuf groupes de mesures mettant l’accent sur le développement et l'amélioration globale du cadre institutionnel de sécurité, la construction d’une force de police populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne.

Le plan d’action vise à consolider les fondements de la sécurité populaire ; renforcer des investissements, promouvoir la recherche, l'application des sciences et des technologies, et l'innovation dans le domaine de la sécurité.

Construire une industrie de la sécurité proactive, autonome, autosuffisante, à double usage et moderne, étroitement liée à l'industrie nationale et en devenant un fer de lance, compétitive à l'échelle internationale est aussi un objectif fixé.

VNA/CVN