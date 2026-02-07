Le nouvel ambassadeur du Vietnam en France présente ses lettres de créance

Le nouveal ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a présenté, le 6 février au siège de l’ambassade à Paris, les copies figurées de ses lettres de créance, signées par le président de la République, Luong Cuong, à Mathieu Carmona, chef adjoint à la Direction du protocole d'État et des événements diplomatiques du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur Trinh Duc Hai s’est déclaré honoré de la confiance qui lui a été accordée. Il a exprimé sa profonde gratitude envers le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé.

Photo : VNA/CVN

Évaluant l’état des liens bilatéraux, le diplomate vietnamien s’est félicité de l’excellente dynamique actuelle entre Hanoï et Paris, marquée par l’élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global. Il a rappelé à cette occasion plusieurs jalons majeurs, notamment la visite en France du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm en octobre 2024, celle du Premier ministre Pham Minh Chinh en juin 2025, ainsi que la visite du président Emmanuel Macron au Vietnam en mai 2025.

S’appuyant sur ces acquis solides, l’ambassadeur Trinh Duc Hai a réaffirmé sa détermination à œuvrer activement au développement concret, efficace et durable des relations franco-vietnamiennes, dans l’intérêt des deux peuples et au service de la paix, de la coopération et de la prospérité régionales et mondiales.

Resserrer les liens bilatéraux

Pour sa part, Mathieu Carmona a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur. Il s’est dit convaincu que sa riche expérience diplomatique lui permettrait de mener à bien sa mission et de contribuer activement au renforcement des relations bilatérales.

Il a par ailleurs assuré que la Direction du protocole d’État et des événements diplomatiques ainsi que le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères travailleraient en étroite collaboration avec l’ambassadeur et la représentation diplomatique vietnamienne afin de faciliter leurs activités et de resserrer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

VNA/CVN