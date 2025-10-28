Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 28ᵉ Sommet ASEAN - Chine

Dans le cadre du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, le 28 octobre à Kuala Lumpur (Malaisie), au 28ᵉ Sommet ASEAN - Chine, aux côtés des dirigeants des pays membres de l’ASEAN et du Premier ministre chinois Li Qiang.

Avant la session plénière, les dirigeants ont assisté à la signature du protocole d’accord portant sur la mise à niveau de l’Accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA 3.0).

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité la Chine à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la victoire sur le fascisme, soulignant que cet événement historique rappelle les leçons douloureuses de la guerre et la valeur inestimable de la paix durable.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé trois orientations stratégiques pour dynamiser les relations ASEAN - Chine. Premièrement, il a demandé de renforcer la connectivité intelligente, inclusive et durable, en mettant en œuvre efficacement l’ACFTA 3.0, en développant des infrastructures modernes et écologiques - telles que les réseaux ferroviaires à grande vitesse, les ports verts, les aéroports économes en énergie - et en numérisant les procédures logistiques et la gestion des entrées et sorties afin de stimuler les échanges économiques et entre les peuples.

Deuxièmement, il a souligné l'importance de promouvoir l’innovation et la créativité, créer de nouveaux moteurs pour la croissance ; soutenu l’élaboration d’un programme d’action pour la science, la technologie et l’innovation ASEAN - Chine 2026-2030, proposé la création de réseaux de laboratoires conjoints, renforcé la formation de ressources humaines qualifiées et l’organisation de forums sur la technologie verte et la transition numérique.

Troisièmement, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de consolider la confiance stratégique et de préserver la paix et la stabilité régionales, en appelant à faire de la Mer Orientale une zone de coopération et de développement pacifique, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Les dirigeants aséaniens et chinois ont salué le Partenariat stratégique global ASEAN - Chine, qualifié de pilier majeur de la stabilité régionale et de relation la plus dynamique de l’ASEAN. La Chine demeure le premier partenaire commercial du bloc, avec un commerce bilatéral de 772,4 milliards de dollars et des investissements directs atteignant 19,3 milliards de dollars en 2024.

Les deux parties ont convenu de faire de 2026 “l’Année ASEAN - Chine”, marquant le cinquième anniversaire de leur partenariat stratégique global. Elles ont également réaffirmé leur engagement à accélérer la ratification et la mise en œuvre de l’ACFTA 3.0, à approfondir la coopération économique, à promouvoir la transition énergétique et numérique et à achever rapidement un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, sur la base de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et du droit international.

VNA/CVN