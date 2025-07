Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le club de football Vasco da Gama

Dans le cadre de sa participation au Sommet élargi des BRICS 2025 et à des activités bilatérales au Brésil, dans l’après-midi du 5 juillet (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont visité le club de football Vasco da Gama à Rio de Janeiro.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre et son épouse ont visité la salle des traditions ainsi que l’Estádio São Januário - stade du club, d’une capacité d’accueil de 25.000 spectateurs.

Le Premier ministre a exprimé son admiration pour l’histoire prestigieuse du club Vasco da Gama, l’un des clubs les plus titrés du Brésil et d’Amérique du Sud, avec 65 titres, dont 4 championnats du Brésil et une Coupe du Brésil. Sur la scène internationale, le club a remporté la Copa Libertadores et plusieurs autres titres. Vasco da Gama a vu évoluer de nombreux joueurs de renom tels que Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Bebeto, Mauro Galvão.

Selon le Premier ministre, Vasco da Gama fait partie intégrante de la vie non seulement des habitants de Rio de Janeiro mais aussi des fans de football du monde entier. Le club est également reconnu comme un symbole de lutte contre la discrimination raciale et de diversité culturelle, avec une philosophie du football accessible à tous, prônant l’égalité dans l’accès au sport.

Au stade, le Premier ministre et son épouse ont reçu un maillot officiel du club Vasco da Gama et ont offert en retour un maillot du club de football de Hanoï.

Le Premier ministre a indiqué que les Vietnamiens étaient passionnés de football et admiratifs du football brésilien. Il a souligné le potentiel illimité de coopération culturelle et sportive, notamment dans le domaine du football, entre le Vietnam et le Brésil.

Il a proposé que le Brésil et le club Vasco da Gama renforcent leur coopération avec le Vietnam, notamment en matière de formation des joueurs, d’amélioration des capacités physiques et techniques, de gestion sportive, de développement de marque, d’organisation de compétitions, ainsi que dans l’échange de joueurs entre les deux pays.

VNA/CVN