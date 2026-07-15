Dà Nang célèbre les 55 ans des relations diplomatiques Vietnam - Chili

L'Union des organisations d'amitié de la ville de Dà Nang (Centre), en coordination avec l’ambassade du Chili au Vietnam, a organisé le 14 juillet une cérémonie et une réception à l’occasion du 55 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (1971-2026).

>> Partenariat global Vietnam - Chili

>> Déclaration commune Vietnam - Chili

>> Le Vietnam et le Chili célèbrent le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des représentants des autorités de la ville, de la branche Centre-Hauts plateaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), de l’ambassade du Chili, d’entreprises chiliennes présentes au Vietnam, ainsi que des diplomates étrangers.

Le Vietnam et le Chili ont établi leurs relations diplomatiques le 25 mars 1971. Le Chili est le premier pays d’Amérique du Sud à avoir noué des relations diplomatiques avec le Vietnam. Ces 55 dernières années, les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays n’ont cessé de se renforcer et de se diversifier dans de nombreux domaines, constituant un socle solide pour le développement de la coopération politique, économique, commerciale, des investissements et des échanges entre les peuples.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Dà Nang, a souligné que le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques témoigne de l’amitié durable et de la confiance mutuelle entre les deux pays. Elle a rappelé que Dà Nang poursuit son ambition de devenir une ville intelligente et écologique, ainsi qu’un centre international de la finance, de la logistique et du libre-échange. Dans cette perspective, la ville intensifie son intégration internationale et élargit sa coopération avec des partenaires du monde entier, le Chili figurant parmi les partenaires offrant un fort potentiel de coopération en adéquation avec ses orientations de développement.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, l’ambassadrice du Chili au Vietnam, Nasly Isabel Bernal Prado, a exprimé sa confiance dans la poursuite du développement des relations entre les deux pays, grâce aux solides fondements d’amitié bâtis ces 55 dernières années. Selon elle, ce partenariat continuera d’apporter des bénéfices concrets aux deux peuples tout en contribuant au renforcement des liens entre l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est. Elle a également exprimé le souhait que l'amitié entre les peuples vietnamien et chilien continue de se renforcer afin de favoriser un développement toujours plus dynamique et efficace des relations bilatérales.

Dans le cadre du programme, les participants ont échangé sur les perspectives de coopération entre les entreprises vietnamiennes et chiliennes, ainsi que sur le climat des investissements et les opportunités de coopération commerciale entre les deux pays.

Ils ont également visité une exposition retraçant le développement des relations entre le Vietnam et le Chili au cours des 55 dernières années, mettant en valeur les principales étapes de la coopération bilatérale et le potentiel économique et touristique des deux pays.

Cette célébration a permis de revenir sur les principales étapes du développement des relations d’amitié. Elle a également contribué à renforcer les échanges entre les peuples et à promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de la culture, avec pour objectif de poursuivre le développement du partenariat global dans les années à venir.

VNA/CVN