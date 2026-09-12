Le Premier ministre Lê Minh Hung part pour le 18e Sommet des BRICS

Le Premier ministre Lê Minh Hung a quitté Hanoï le 12 septembre pour participer au 18 e Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales en Inde.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a quitté Hanoï dans la matinée du 12 septembre à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau pour participer au 18e Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales en Inde les 12 et 13 septembre 2026, à l’invitation de son homologue indien Narendra Modi.

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La délégation officielle qui l'accompagne comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, ainsi que le ministre et président du Bureau du gouvernement, Dang Xuân Phong. Elle compte également plusieurs vice‑ministres, représentant les portefeuilles de la Défense, de la Police et des Finances...

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Il s’agit de la première participation du Premier ministre Lê Minh Hung à un Sommet des BRICS et de la deuxième du Vietnam en tant que pays partenaire du groupe, témoignant du rôle, de la position et des contributions responsables du pays aux enjeux mondiaux ainsi qu’à l’avenir de la région et du monde.

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Cette participation réaffirme la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la paix, l’amitié, la coopération et le développement. Elle traduit également la volonté de diversifier et de multilatéraliser ses relations extérieures, tout en poursuivant une intégration internationale proactive, active, globale, approfondie et efficace.

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