En France, le dirigeant Tô Lâm visite deux grands centres de recherche technologique

Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet spatial, à l’invitation du président Emmanuel Macron, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a visité et travaillé, le 11 septembre au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ainsi qu’au Centre de recherche technologique du groupe Thales.

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Photos : VNA/CVN

Au CEA, les dirigeants de l’organisme ont présenté au dirigeant vietnamien les technologies de pointe constituant les domaines d’excellence de la France, notamment dans l’énergie nucléaire, les semi-conducteurs, les technologies quantiques et l’intelligence artificielle. Le CEA figure parmi les principaux centres français et mondiaux de recherche, de développement et d’innovation, réunissant de nombreuses avancées scientifiques et technologiques ainsi que des ressources humaines hautement qualifiées.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que, pour le Vietnam, le développement des sciences, des technologies et de l’innovation n’était plus un choix, mais une nécessité pour réaliser l’aspiration à devenir, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé. Cette orientation est également au cœur de la Résolution N°57 du Bureau politique sur les avancées décisives dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Des secteurs technologiques stratégiques prioritaires

Le dirigeant vietnamien a indiqué que le Vietnam considérait l’énergie nucléaire, les semi-conducteurs, l’aérospatiale et les technologies quantiques comme des secteurs technologiques stratégiques prioritaires, et a proposé au CEA de renforcer la coopération avec le Vietnam dans ces domaines.

Dans le domaine de l’énergie nucléaire, alors que le Vietnam relance son programme national d’énergie nucléaire, avec le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân et le projet de Centre de recherche scientifique et technologique nucléaire, le Secrétaire général et président Tô Lâm a proposé au CEA de soutenir la formation des ressources humaines, le renforcement des capacités en matière de réglementation nucléaire, la recherche sur la sûreté des réacteurs et l’élargissement de la coopération à la médecine nucléaire.

Il a également proposé d’intensifier la coopération en matière de transfert de technologies afin d’aider le Vietnam à maîtriser progressivement les technologies de base, en associant la recherche à la production, au lieu de se limiter aux activités d’assemblage et de sous-traitance.

Les deux parties devraient par ailleurs renforcer leur coopération afin d’accroître la part de technologies fondamentales produites au Vietnam dans le programme de nouvelle génération de satellites d’observation de la Terre, ainsi que développer les programmes de formation de doctorants et de master afin de constituer une nouvelle génération de scientifiques capables de maîtriser les technologies quantiques à l’avenir.

Photos : VNA/CVN

Toujours dans la matinée du 11 septembre, le secrétaire général et président Tô Lâm et la délégation vietnamienne de haut rang ont visité et travaillé au Centre de recherche technologique du groupe Thales, situé au sein du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, et visité son laboratoire propre consacré à la recherche sur les semi-conducteurs et les matériaux avancés.

À cette occasion, les dirigeants de Thales ont présenté les principaux domaines d’activité et de recherche du groupe, notamment les matériels et composants avancés, les technologies quantiques, l’intelligence artificielle, le développement de logiciels intelligents, les systèmes autonomes sûrs, ainsi que la cybersécurité et les technologies numériques. Thales est présent au Vietnam depuis 1994, notamment dans les domaines de la gestion du trafic aérien, des télécommunications et de la cybersécurité.

À cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm a assisté à la cérémonie de signature et à la remise d’un accord de coopération entre Thales et le groupe vietnamien Gtel, visant à renforcer leur coopération dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies quantiques et de la cybersécurité au Vietnam.

VNA/CVN