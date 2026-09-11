Le Vietnam et la Pologne intensifient leur partenariat stratégique

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, et le secrétaire d’État polonais aux Affaires étrangères, Wladyslaw Teofil Bartoszewski, ont coprésidé, le 11 septembre à Hanoï, une session de consultations politiques au niveau des vice-ministres.

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Photo : VNA/CVN

En accueillant Wladyslaw Teofil Bartoszewski, Ngô Lê Van a souligné que les relations bilatérales avaient été cultivées par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays et avaient donné des résultats positifs depuis plus de 75 ans.

Il a exprimé sa gratitude pour le soutien et la solidarité précieux de la Pologne envers le Vietnam durant les luttes pour l’indépendance, ainsi que dans le processus actuel de Renouveau (Dôi moi) et de développement socio-économique du pays.

Le vice-ministre a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au développement de sa coopération multiforme avec la Pologne et souhaitait la renforcer, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Hanoï est déterminé à coordonner efficacement la mise en œuvre des engagements et accords de haut niveau afin de rendre les relations bilatérales plus substantielles et plus efficaces et de les porter à un nouveau niveau.

Les deux diplomates ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale et discuté des orientations visant à promouvoir la coopération dans divers domaines. Ils sont convenus de coordonner étroitement les prochaines visites de dirigeants de haut rang afin de consolider les fondements politiques, diplomatiques et juridiques des mécanismes de coopération à long terme. Les deux ministères des Affaires étrangères maintiendront des consultations régulières pour suivre la mise en œuvre des engagements et aider les secteurs concernés à lever les obstacles techniques.

Sur le plan économique, les deux parties ont salué la dynamique positive des échanges commerciaux, dont le chiffre d’affaires a atteint 3,94 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 14,8% sur un an. Elles sont convenues de tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), de lever les barrières techniques et de faciliter l’accès des produits de chaque partie au marché de l’autre, notamment les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, les textiles, les chaussures, les équipements médicaux et les produits pharmaceutiques. Ces efforts visent à accroître les échanges commerciaux et à assurer un meilleur équilibre des échanges.

Les deux parties chercheront également à accélérer la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), afin de faciliter les investissements des entreprises dans les domaines présentant des avantages et un fort potentiel.

Dans les domaines de la défense et de la sécurité, le Vietnam et la Pologne ont exprimé leur volonté de renforcer le partage d’expériences, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité, le terrorisme et les trafics illicites. Ils ont également encouragé les entreprises des deux pays à participer aux salons spécialisés organisés dans chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, afin de promouvoir le tourisme et les échanges culturels, les deux délégations ont soutenu l’initiative visant à ouvrir des liaisons aériennes directes entre leurs capitales et les principales métropoles de chaque pays.

Sur la scène internationale, les deux pays ont réaffirmé leur soutien mutuel au sein de l’ONU et dans les forums multilatéraux. La Pologne continuera à jouer un rôle de passerelle entre le Vietnam et l’Union européenne, tandis que le Vietnam soutiendra le renforcement des relations de la Pologne avec l’ASEAN.

Abordant les questions régionales, les deux responsables ont insisté sur le non-recours à la force ou à la menace de recours à la force, ainsi que sur le règlement des différends et des conflits par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies. Ils ont souligné l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, ainsi que de respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Enfin, le vice-ministre Ngô Lê Van a sollicité le soutien continu du gouvernement polonais à l’égard de la communauté vietnamienne en Pologne, soulignant que celle-ci constitue un important trait d’union entre les deux peuples et contribue au renforcement de leur amitié et de leur prospérité.

VNA/CVN