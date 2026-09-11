Des sanctions disciplinaires contre un responsable de la province de Phu Tho

La Commission de contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam a proposé des sanctions disciplinaires à l’encontre de Nguyên Huy Ngoc, membre du Comité du Parti et vice-président du Comité populaire de la province de Phu Tho (Nord), lors de sa 12 e session tenue à Hanoï le 11 septembre.

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Photo : VNA/CVN

La réunion était présidée par Trân Sy Thanh, membre du Bureau politique et président de la Commission de contrôle.

Après avoir examiné la proposition de sanctions disciplinaires visant des membres du Parti ayant commis des violations au sein de l’organisation du Parti de la province de Phu Tho, la Commission a conclu que Nguyên Huy Ngoc avait fait preuve d’une dégradation de ses qualités politiques, de sa moralité et de son mode de vie, et qu’il avait enfreint les règles du Parti ainsi que les lois de l’État dans l’exercice de ses fonctions et dans la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et d’autres pratiques négatives.

Il a également été établi qu’il avait enfreint les règles relatives aux comportements interdits aux membres du Parti ainsi que les dispositions concernant le devoir d’exemplarité des cadres et des membres du Parti.

La Commission a estimé que ses violations avaient causé de très graves conséquences, suscité l’inquiétude de l’opinion publique et gravement porté atteinte à la réputation de l’organisation du Parti ainsi qu’à celle des organismes et unités où il avait exercé ses fonctions. Ces violations justifient ainsi l’application de sanctions disciplinaires.

VNA/CVN